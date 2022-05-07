В Башкирии близится к завершению патриотический марафон «Земля памяти»

Верхом на коне возвысится на родной земле. В республике близится к завершению патриотический марафон, посвящённый закладке гильзы в основание будущего памятника Герою России генералу Шаймуратову. Вместо пороха ее наполнят землей, по горсти из каждого города и района Башкортостана.
Горсть этой земли, взятая с территории парка Победы в селе Верхние Киги, отправится в общую капсулу. Почётную миссию предоставили местному жителю, участнику боевых действий на Северном Кавказе, гвардии сержанту запаса Наилю Садртдинову. Он внук ветерана Великой Отечественной войны, чье имя высечено в граните мемориального комплекса «Они вернулись с Победой».
В годы войны на фронт из Кигинского района ушли более 6 тысяч человек. 2521 воин погиб, сражаясь за Родину. Немалые человеческие жертвы понесли и остальные районы северо-востока, представители которых сегодня собрались в Верхних Кигах. Ветераны Афганской войны из Мечетлинского, Белокатайского, Салаватского и Дуванского районов вместе с юнармейцами тоже пополнили сегодня общую капсулу землей, взятой с территорий мемориалов и обелисков героям Великой Отечественной войны.
Пополненная священной землей еще из пяти районов гильза в сопровождении конников отправляется дальше. В ответственном задании с самого начала марафона участвует Урал Муртазин. Вжиться в роль ветерану большой сцены не составляет труда.
Марафон по сбору земли памяти стартовал 1 мая у бюста Герою России генерал-майору Минигали Шаймуратову. Эта дата была выбрана неслучайно, ведь именно 1 мая 1942 года личный состав 112-й Башкирской кавалерийской дивизии принял военную присягу. Последнюю горсть земли возьмут под Луганском, в предполагаемом месте смерти генерала Шаймуратова.
Марафон «Земля памяти» завершиться 9 мая в Уфе. На Советской площади состоится закладка гильзы с ценным грузом, отобранным со всех городов и районов Башкортостана, в основание будущего памятника командиру легендарной 112-й Башкавдивизии.