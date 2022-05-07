В Башкирии близится к завершению патриотический марафон «Земля памяти»

Верхом на коне возвысится на родной земле. В республике близится к завершению патриотический марафон, посвящённый закладке гильзы в основание будущего памятника Герою России генералу Шаймуратову. Вместо пороха ее наполнят землей, по горсти из каждого города и района Башкортостана.

Горсть этой земли, взятая с территории парка Победы в селе Верхние Киги, отправится в общую капсулу. Почётную миссию предоставили местному жителю, участнику боевых действий на Северном Кавказе, гвардии сержанту запаса Наилю Садртдинову. Он внук ветерана Великой Отечественной войны, чье имя высечено в граните мемориального комплекса «Они вернулись с Победой».

Для меня это честь и уважение моему деду. У меня дед служил в Ленинграде, то есть в Великую Отечественную войну оборонял Ленинград. Как он мне говорил сам, был зенитчиком, больше ничего не рассказывал, только вот эти слова, был раненый. После ранения привезли уже сюда. Наиль Садртдинов, ветеран боевых действий

В годы войны на фронт из Кигинского района ушли более 6 тысяч человек. 2521 воин погиб, сражаясь за Родину. Немалые человеческие жертвы понесли и остальные районы северо-востока, представители которых сегодня собрались в Верхних Кигах. Ветераны Афганской войны из Мечетлинского, Белокатайского, Салаватского и Дуванского районов вместе с юнармейцами тоже пополнили сегодня общую капсулу землей, взятой с территорий мемориалов и обелисков героям Великой Отечественной войны.

Я для себя лично сама подчеркнула, что эти мероприятия не то что нужны, важны – их надо делать постоянно, постоянно напоминать о подвигах наших отцов для того, чтобы не стерлась эта историческая память, ну а гордость – конечно, гордость, сегодня и кигинцы пришли поддержать. Зухра Гордиенко, глава администрации Кигинского района

Пополненная священной землей еще из пяти районов гильза в сопровождении конников отправляется дальше. В ответственном задании с самого начала марафона участвует Урал Муртазин. Вжиться в роль ветерану большой сцены не составляет труда.

Для меня это отдушина, на самом деле, вживаться в роль я люблю. Тем более мой дед служил в этой прославленной 112-й кавалеристской дивизии. Урал Муртазин, руководитель объединения по стрельбе из традиционного лука «Северные амуры»

Марафон по сбору земли памяти стартовал 1 мая у бюста Герою России генерал-майору Минигали Шаймуратову. Эта дата была выбрана неслучайно, ведь именно 1 мая 1942 года личный состав 112-й Башкирской кавалерийской дивизии принял военную присягу. Последнюю горсть земли возьмут под Луганском, в предполагаемом месте смерти генерала Шаймуратова.