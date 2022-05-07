В Уфе прошел первый тур кубка республики по легкой атлетике

Башкирские спортсмены открыли легкоатлетический сезон. В Уфе прошел первый тур кубка республики. Чтобы участникам состязаний было проще войти в сезон после зимней паузы, организаторы изменили стандартную длину дистанции в беге, сократив ее.

Так в республике открыли легкоатлетический сезон. Финалист первенства России Станислав Салихов готовится выступать на чемпионате страны в беге на 800 метров. В Уфе он финишировал первым на 600. Нестандартная и неолимпийская дистанция – оптимальный вариант для подготовки к сезону.

В Уфе нет специального манежа, а потому спортсмены входят в рабочий ритм постепенно. Помогают сборы, например, башкирские атлеты провели два месяца в Кисловодске.

После зимы ребята ничего не растеряли, а выходят в хорошей форме. Благодаря тому, что было уделено внимание подготовке и мы провели много тренировочных мероприятий в Сочи, в Кисловодске, и ребята оправдывают и показывают с первых стартов хороший результат. Геннадий Алексеев, главный тренер сборной Республики Башкортостан по легкой атлетике

Сезон начался неплохо. Только погода прохладная. Результат неплохой, тренер сказал, но можно было и лучше. Станислав Салихов, победитель соревнований /Благовещенск/

На зону финиша не допускают ни под каким предлогом. На кубке республики все четко прописано и регламентировано: участники – на дорожках, болельщики – на местах для зрителей. Иначе помешают работе судей. Все результаты выступлений атлетов фиксирует фотофиниш.

Соревнования первого тура кубка республики проходили по основным легкоатлетическим дисциплинам. В Уфу приехали воспитанниками бирской школы по прыжкам в высоту и стерлитамакской – по прыжкам в длину. Выходной дали только Эдуарду Батыршину и Альбине Гадельшиной – победителю и призеру чемпионата России по кроссу.

Мы провели время в Кисловодске на сборах, где он выиграл кубок России по кроссу, а позавчера в Суздале прошел чемпионат страны, где он бежал дистанцию 8 километров и выиграл. Лиана Габдуллина, тренер по легкой атлетике