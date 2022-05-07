В Уфе прошел первый тур кубка республики по легкой атлетике

Башкирские спортсмены открыли легкоатлетический сезон. В Уфе прошел первый тур кубка республики. Чтобы участникам состязаний было проще войти в сезон после зимней паузы, организаторы изменили стандартную длину дистанции в беге, сократив ее.

Так в  республике открыли легкоатлетический сезон. Финалист первенства России Станислав Салихов готовится выступать на чемпионате страны в беге на  800 метров. В Уфе он финишировал первым на 600. Нестандартная и неолимпийская  дистанция – оптимальный вариант для подготовки к сезону.   

В Уфе нет специального манежа, а потому спортсмены входят в рабочий ритм постепенно. Помогают сборы, например, башкирские атлеты провели два месяца в Кисловодске.

После зимы ребята ничего не растеряли, а выходят в хорошей форме. Благодаря тому, что было уделено внимание подготовке и мы провели много тренировочных мероприятий в Сочи, в Кисловодске, и ребята оправдывают и показывают с первых стартов хороший результат.

Геннадий Алексеев,  главный тренер сборной Республики Башкортостан по легкой атлетике
Фото №1 - В Уфе прошел первый тур кубка республики по легкой атлетике

Сезон начался неплохо. Только погода прохладная. Результат неплохой, тренер сказал, но можно было и лучше.

Станислав  Салихов, победитель соревнований /Благовещенск/

На зону финиша не допускают ни под каким предлогом. На кубке республики все четко прописано и регламентировано: участники – на дорожках, болельщики – на местах для зрителей. Иначе помешают работе судей. Все результаты выступлений атлетов фиксирует  фотофиниш.

Соревнования первого тура кубка республики проходили по основным легкоатлетическим дисциплинам. В Уфу приехали воспитанниками бирской школы по прыжкам в высоту и  стерлитамакской – по прыжкам в длину. Выходной дали только Эдуарду Батыршину и Альбине Гадельшиной – победителю и призеру чемпионата России по кроссу.

Мы провели время в Кисловодске на сборах, где он выиграл  кубок России по кроссу, а позавчера в Суздале прошел чемпионат страны, где он бежал дистанцию 8 километров и выиграл.

Лиана Габдуллина, тренер по легкой атлетике
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Вслед за взрослыми спортсменами выступили юноши. Башкирские легкоатлеты начали подготовку к главным стартам сезона: отборочным соревнованиям на первенство Приволжского федерального округа, Спартакиаде учащихся России и чемпионату страны по легкой атлетике. Мероприятия пройдут в июне и в августе.

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