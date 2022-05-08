В России постепенно снижается количество выявленных случаев COVID-19

Статистика заболеваемости COVID-19 в России пока кардинально не меняется. Об этом говорят официальные данные оперштаба.
По состоянию на восьмое мая, в России от коронавируса скончались 376 946 человек, из которых за минувшие 24 часа – 118. За весь период пандемии с выздоровлением выписали 17 603 398 пациентов, в том числе за сутки - 6 682 человека.
Всего в России зафиксировано 18 227 666 фактов заражения COVID-19. За сутки было выявлено 5 447 больных. За последние 24 часа с коронавирусом госпитализировали 1 308 пациентов.