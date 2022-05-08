Телеканал БСТ готовит фильм об истории создания памятника Минигали Шаймуратову

От идеи до скульптуры. Творческая группа телеканала БСТ готовит фильм об истории создания памятника легендарному командиру 112-й Башкирской кавалерийской дивизии, генералу Минигали Шаймуратову. Режиссёры и продюсеры расскажут о каждом этапе рождения памятника и не только. В картине будут использованы и материалы, связанные с легендарной дивизией. Съёмочная группа уже побывала в московской мастерской скульптора Салавата Щербакова.

В мастерскую грациозное животное заходит уверенно, словно ему не впервой работать моделью. Сохраняя спокойствие, даёт скульпторам осмотреть себя. Мерин станет прототипом коня легендарного комдива Минигали Шаймуратова. С помощью жеребца мастера будут корректировать первоначальный вариант статуи из глины, оживлять скульптуру.

Работа кропотливая. Деталям мастера уделяют особое внимание. Малейшая неточность может нарушить гармонию всей композиции. Чтобы создать многотонные изваяния, нужна слаженная работа большой команды.

Руки не думают, руки – это опыт. Ты работаешь руками, ты не думаешь, руки привыкают и просто делают, что помнят. А тепло должно исходить из души. Я считаю, что это правильно. Азамат Котаев, скульптор

Скульптура впечатляет не только деталями, но и масштабом. Сам постамент будет выше десяти метров. А у подножия памятника создадут композицию, посвящённую героическому прошлому башкирского народа. Там будет история 112-й кавалерийской дивизии, а также участников башкирской конницы, которая входила в Париж во время Отечественной войны 1812 года.

К примеру, есть Урал-батыр на крылатом коне из башкирского эпоса. Это некий рассказ, и там наверху присутствует портрет Салавата Юлаева. И Шаймуратов говорил, что потомки Салавата не сдаются. Эта его фраза проходит единой нитью через всю историю башкир. Салават Щербаков, народный художник России, скульптор

На одной из сторон постамента расположится барельеф рассказывающий историю национальных башкирских героев. Сам мемориал планируют открыть в День Республики на Советской площади. В подготовке памятника к установке скульпторам помогают и сотрудники специально созданной рабочей группы.

Все замечания, которые были, мы представили. Сейчас уже ведутся финишные работы. У нас сроки очень жесткие. Рустем Хамитов, начальник Управления коммунального хозяйства и благоустройства г.Уфы

Соединит памятник и площадь традиционная архитектурная колоннада. Камень для её изготовления добыли на Мансуровском месторождении в Учалинском районе.

Во время съёмок этого фильма мы узнали очень много. Например, вы знали, что Мансуровского карьера в Учалах могло и не быть? В своё время этот карьер хотели взорвать. Но наш известный геолог Василий Голота вложил титанические усилия, чтобы сохранить этот светлый гранит. Гаухар Батталова, автор сценария, продюсер фильма