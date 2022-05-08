Телеканал БСТ готовит фильм об истории создания памятника Минигали Шаймуратову

От идеи до скульптуры. Творческая группа телеканала БСТ готовит фильм об истории создания памятника легендарному командиру 112-й Башкирской кавалерийской дивизии, генералу Минигали Шаймуратову. Режиссёры и продюсеры расскажут о каждом этапе рождения памятника и не только. В картине будут использованы и материалы, связанные с легендарной дивизией. Съёмочная группа уже побывала в московской мастерской скульптора Салавата Щербакова.
В мастерскую грациозное животное заходит уверенно, словно ему не впервой работать моделью. Сохраняя спокойствие, даёт скульпторам осмотреть себя. Мерин станет прототипом коня легендарного комдива Минигали Шаймуратова. С помощью жеребца мастера будут корректировать первоначальный вариант статуи из глины, оживлять скульптуру.
Работа кропотливая. Деталям мастера уделяют особое внимание. Малейшая неточность может нарушить гармонию всей композиции. Чтобы создать многотонные изваяния, нужна слаженная работа большой команды.
Скульптура впечатляет не только деталями, но и масштабом. Сам постамент будет выше десяти метров. А у подножия памятника создадут композицию, посвящённую героическому прошлому башкирского народа. Там будет история 112-й кавалерийской дивизии, а также участников башкирской конницы, которая входила в Париж во время Отечественной войны 1812 года.
На одной из сторон постамента расположится барельеф рассказывающий историю национальных башкирских героев. Сам мемориал планируют открыть в День Республики на Советской площади. В подготовке памятника к установке скульпторам помогают и сотрудники специально созданной рабочей группы.
Соединит памятник и площадь традиционная архитектурная колоннада. Камень для её изготовления добыли на Мансуровском месторождении в Учалинском районе.
Фильм о создании памятника генералу Минигали Шаймуратову увидит свет уже в октябре этого года. Документальная картина «Рождение истории» расскажет не только об изготовлении мемориала, но и о всех событиях, связанных с именем генерал майора Шаймуратова. Зрители узнают, почему именно он стал народным героем и в чём секрет легендарной 112-й Башкирской кавалерийской дивизии.