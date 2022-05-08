Как проходит посевная кампания в Башкирии в 2022 году

Переориентировались на внутренний рынок. Аграрии в этом году делают упор на посев культур, которые можно будет реализовать именно в России. От многих направлений приходится либо отказаться, либо уменьшить площади, так как высока вероятность, что продать урожай за границу не получится. Посевная в Башкортостане в этом году началась раньше обычного.

Как прошла посевная? Всё как в тумане, ответят комбайнёры. И не от усталости, здесь хоть и работают круглосуточно, но строго в две смены. Такая пыль на полях нехарактерна для начала мая, скорее подходит для конца июня, говорят аграрии. Осадков нет. Посевную начали раньше. Тем не менее запасов для всходов достаточно. Куда больше земледельцев волнует, будет ли влага для дальнейшего развития.

Хороший результат зависит и от слаженной работы. За ответственных сотрудников аграрии держатся. Испытания земледельцем подкинули и взлетевшие цены в конце февраля. Если стоимость на удобрения еще удалось более-менее урегулировать благодаря соглашению между правительством страны и производителями, то усмирить выросшие почти в два разы цены на технику и запчасти, кажется, не под силу никому.

Пересмотреть пришлось и структуру посевов. Аграрии сократили площади культур, что шли в основном на экспорт и увеличили объемы тех, что можно будет реализовать внутри страны. Также у некоторых хозяйств возникли проблемы и из-за сбоя в поставках семян из-за границы.

Выжить максимум из того, что есть – цель у всего района. В муниципалитете провели своеобразную ревизию земель.