Радий Хабиров принял участие в акции «Сад памяти» в парке «Патриот»

Накануне Дня Победы в парке «Патриот» высадили первые деревья  для Аллеи Героев и Леса Победы. В международной акции «Сад памяти» принял участие Глава Башкортостана Радий Хабиров.

Посаженные сегодня в Чишминском районе 50 именных елей и 400 лип – дань памяти погибшим защитникам Родины. Также руководитель региона осмотрел учебно-методический центр, реконструкция которого вышла на финишную прямую. Первые 200 курсантов смогут заехать в «Авангард» уже 1 июня. Центр предназначен для  круглогодичных учебных сборов школьников и смен военно-патриотической направленности.

Лопаты в воскресное утро взяли порядка 500 человек, среди них Глава республики Радий Хабиров. Каждая из елей носит имя героя: Муса Гареев, Тагир Кусимов, Даян Мурзин. А дерево, посаженное руководителем региона, посвящено генерал-майору Минигали Шаймуратову.

В этом году акция «Сад памяти» имеет особое значение. Потому что мы понимаем, как это дорого и важно – хранить память о тех, кто сражался за нашу Родину. Особенно в те дни, когда наши ребята вновь защищают нашу страну, борются с нацизмом. В Аллее Героев, которую мы сегодня заложили, есть деревья, посвящённые не только тем, кто погиб в Великую Отечественную войну. К сожалению, есть здесь и саженцы в память о тех, кто погиб на Украине. Поэтому к этой акции у нас особое отношение. И вы видите, как много людей пришло.

Радий Хабиров, Глава Республики Башкортостан

Международная акция «Сад памяти» стартовала два года назад по поручению Владимира Путина. Будут высажены 27 миллионов деревьев в память о 27 миллионах погибших в годы Великой Отечественной войны. Сенатор от Башкортостана Лилия Гумерова высадила ель имени ее земляка Александра Матросова – уроженца Учалинского района.

Активно принимает участие молодежь. Это сейчас важно. Воспитать поколение, которое знает свою историю, понимает ценность Победы  и чтит память дедов.

Лилия Гумерова, председатель комитета Совета Федерации по науке, образованию и культуре

Рафик Ихсанов посадил дерево, за которым будет еще и ухаживать. Эта ель посвящена ему самому. Военный служил в Афганистане. За мужество, проявленное при ликвидации незаконных бандформирований на Северном Кавказе, награжден званием Героя России

Дерево – показатель жизни, развития, роста. Это маленькое, а вот станет большим – окрепнет. Будут напоминать гражданам и молодежи, где есть пример героизма. Буду поливать, чтобы росло и развивалось.

Рафик Ихсанов, Герой Российской Федерации
Уфимская волна

Парк «Патриот» впервые принимает такое большое количество гостей. Бывшая военная часть в селе Алкино-2 уже в скором времени обретет полноценно вторую жизнь. Реконструкция центра военно-патриотического воспитания молодежи «Авангард» завершается. Уже в начале лета казарма примет первых курсантов. Здесь же появятся  историко-мемориальный комплекс «Партизанская деревня», учебный плац, огневой центр, музей военной техники, будет построена  специальная трасса для «Гонки Героев».

Фото №1 - Радий Хабиров принял участие в акции «Сад памяти» в парке «Патриот»

Военно-патриотическое воспитание, обучение навыкам владения оружием – здесь будет большой центр. 1 июня казарма примет первых 200 курсантов.

Радий Хабиров, Глава Республики Башкортостан

Во всероссийской организации «Боевое братство» есть пять проектов. Два проекта – сохранение исторической памяти и патриотическое воспитание. Воспитание на базе традиций – это важно.

Альберт Шагимуратов, руководитель башкирского республиканского отделения «Боевое братство»

Вопрос реализации совместных проектов Глава республики обсудил на встрече с «Боевым братством». Радий Хабиров отметил, что ветераны могут проводить уроки мужества для будущих курсантов. Накануне Дня Победы руководитель региона вручил  государственные награды среди орденоносцев. Алик Рахманов – член Илишевского отделения «Боевого братства».  На форме  военного летчика теперь красуется «Золотая звезда» Минигали Шаймуратова.

Фото №2 - Радий Хабиров принял участие в акции «Сад памяти» в парке «Патриот»

Отлетал 25 лет. Воевал в Афганистане. Более 600 вылетов. Награжден двумя орденами Красной Звезды. Сейчас представили к высокой награде Башкортостана.

Алик Рахманов, член Илишевского отделения «Боевое братство»

Кроме 50 елей высадили и 400 лип. Учитывая срок жизни дерева, можно говорить о том, что память о героях сохранится на века.

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