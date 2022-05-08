Радий Хабиров принял участие в акции «Сад памяти» в парке «Патриот»

Накануне Дня Победы в парке «Патриот» высадили первые деревья для Аллеи Героев и Леса Победы. В международной акции «Сад памяти» принял участие Глава Башкортостана Радий Хабиров.
Посаженные сегодня в Чишминском районе 50 именных елей и 400 лип – дань памяти погибшим защитникам Родины. Также руководитель региона осмотрел учебно-методический центр, реконструкция которого вышла на финишную прямую. Первые 200 курсантов смогут заехать в «Авангард» уже 1 июня. Центр предназначен для круглогодичных учебных сборов школьников и смен военно-патриотической направленности.
Лопаты в воскресное утро взяли порядка 500 человек, среди них Глава республики Радий Хабиров. Каждая из елей носит имя героя: Муса Гареев, Тагир Кусимов, Даян Мурзин. А дерево, посаженное руководителем региона, посвящено генерал-майору Минигали Шаймуратову.
Международная акция «Сад памяти» стартовала два года назад по поручению Владимира Путина. Будут высажены 27 миллионов деревьев в память о 27 миллионах погибших в годы Великой Отечественной войны. Сенатор от Башкортостана Лилия Гумерова высадила ель имени ее земляка Александра Матросова – уроженца Учалинского района.
Рафик Ихсанов посадил дерево, за которым будет еще и ухаживать. Эта ель посвящена ему самому. Военный служил в Афганистане. За мужество, проявленное при ликвидации незаконных бандформирований на Северном Кавказе, награжден званием Героя России
Парк «Патриот» впервые принимает такое большое количество гостей. Бывшая военная часть в селе Алкино-2 уже в скором времени обретет полноценно вторую жизнь. Реконструкция центра военно-патриотического воспитания молодежи «Авангард» завершается. Уже в начале лета казарма примет первых курсантов. Здесь же появятся историко-мемориальный комплекс «Партизанская деревня», учебный плац, огневой центр, музей военной техники, будет построена специальная трасса для «Гонки Героев».
Вопрос реализации совместных проектов Глава республики обсудил на встрече с «Боевым братством». Радий Хабиров отметил, что ветераны могут проводить уроки мужества для будущих курсантов. Накануне Дня Победы руководитель региона вручил государственные награды среди орденоносцев. Алик Рахманов – член Илишевского отделения «Боевого братства». На форме военного летчика теперь красуется «Золотая звезда» Минигали Шаймуратова.
Кроме 50 елей высадили и 400 лип. Учитывая срок жизни дерева, можно говорить о том, что память о героях сохранится на века.