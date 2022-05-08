Радий Хабиров принял участие в акции «Сад памяти» в парке «Патриот»

В этом году акция «Сад памяти» имеет особое значение. Потому что мы понимаем, как это дорого и важно – хранить память о тех, кто сражался за нашу Родину. Особенно в те дни, когда наши ребята вновь защищают нашу страну, борются с нацизмом. В Аллее Героев, которую мы сегодня заложили, есть деревья, посвящённые не только тем, кто погиб в Великую Отечественную войну. К сожалению, есть здесь и саженцы в память о тех, кто погиб на Украине. Поэтому к этой акции у нас особое отношение. И вы видите, как много людей пришло.

Радий Хабиров, Глава Республики Башкортостан