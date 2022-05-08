Как проект «Трезвое село» изменил жизнь деревни Саляхово

Отказались от алкоголя. Жители деревни Саляхово Зилаирского района вот уже несколько лет ведут здоровый образ жизни. Они сами удивились, как за короткое время село преобразилось. Многие семьи вспомнили древние промыслы и восстановили их. Результаты показали на празднике, который прошел в открытом поле.
Древний народный промысел стал для Шамиля Султанова хобби, приносящий дополнительный доход. Дуги для лошадиных повозок и коромысла ручной работы пользуются особым спросом.
А этими старинными капканами лисиц и волков ловил ещё дедушка Сагади Аптикова. Сейчас охотник передает опыт уже своим внукам и их друзьям.
Здоровый образ жизни стал общим выбором сельчан. В прошлом году они подали заявку для участия в республиканском конкурсе «Трезвое село», но победить не удалось. От своих планов саляховцы не отказались, на этот раз твердо намерено занять первое место.
Каждый праздник саляховцы отмечают всем селом, а к 9 мая подготовились особенно тщательно. Восстановили события победного 1945 года, когда с фронта возвращались уроженцы деревни. И за тем, каким стало село сегодня герои, словно наблюдают с фотографий, вывешенных на воротах почти каждого двора.
Сама деревня основана в 1926 году, сейчас здесь проживают 161 человек, в том числе 56 детей. И их количество с каждым годом растет.
Независимо от результатов конкурса «Трезвое село» жителей деревни Саляхово уже можно считать победителями. За короткий срок им удалось изменить к лучшему жизнь населенного пункта, отремонтировать дома, построить мечеть, открыть новый ФАП и детскую площадку. Сюда возвращается молодежь, создает новые семьи. А этого ни за какие призовые деньги не купишь.