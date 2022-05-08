Как проект «Трезвое село» изменил жизнь деревни Саляхово

Отказались от алкоголя. Жители деревни Саляхово Зилаирского района вот уже несколько лет ведут здоровый образ жизни. Они сами удивились, как за короткое время село преобразилось. Многие семьи вспомнили древние промыслы и восстановили их. Результаты показали на празднике, который прошел в открытом поле.

Древний народный промысел стал для Шамиля Султанова хобби, приносящий дополнительный доход. Дуги для лошадиных повозок и коромысла ручной работы пользуются особым спросом.

Раньше наши деды так делали дуги для лошадей, коромысла. Разное дерево используется. Сейчас мы тоже так делаем, продаем кому надо. Шамиль Султанов, житель д. Саляхов

А этими старинными капканами лисиц и волков ловил ещё дедушка Сагади Аптикова. Сейчас охотник передает опыт уже своим внукам и их друзьям.

У меня папа и дедушка были охотниками, а я стал охотником, когда на пенсию вышел. Животных много в лесу, берём путевки. Особенно много волков стало, они коров и овец убивают. Сагади Аптиков, житель д. Саляхово

Здоровый образ жизни стал общим выбором сельчан. В прошлом году они подали заявку для участия в республиканском конкурсе «Трезвое село», но победить не удалось. От своих планов саляховцы не отказались, на этот раз твердо намерено занять первое место.

Здесь очень активный и трудолюбивый народ. Село маленькое, но очень дружное. Эльвира Аиткулова, депутат Государственной Думы России

Каждый праздник саляховцы отмечают всем селом, а к 9 мая подготовились особенно тщательно. Восстановили события победного 1945 года, когда с фронта возвращались уроженцы деревни. И за тем, каким стало село сегодня герои, словно наблюдают с фотографий, вывешенных на воротах почти каждого двора.

Это портрет нашего дела. Мы готовимся отметить День Победы. Почти в каждом доме жили ветераны. Мы их помним, рассказываем про них своим детям. Ямиль Аптиков, житель д. Саляхово

Сама деревня основана в 1926 году, сейчас здесь проживают 161 человек, в том числе 56 детей. И их количество с каждым годом растет.