В Башкирии прошел большой благотворительный концерт в честь 77-летия Победы

В Первушино прошёл большой благотворительный концерт в честь 77-летия Победы. Перед зрителями выступили лучшие артисты Башгосфилармонии и Городского дворца культуры. Хедлайнерами мероприятия стали Айдар Галимов, Zainetdin и Катя Ямщикова.
Кульминацией праздника стало авиашоу. Все вырученные средства пойдут на оплату операции двум тяжелобольным девочкам, а также на приобретение специального оборудования для детей-инвалидов.
Посетители смогли насладиться воздушной программой от летчиков аэродрома, попробовать блюда национальной кухни и стать участниками розыгрыша поездки на двоих в Сочи, полета на вертолете над Уфой или автобусного тура в Казань.