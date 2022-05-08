В Башкирии прошел большой благотворительный концерт в честь 77-летия Победы

В Первушино прошёл большой благотворительный концерт в честь 77-летия Победы. Перед зрителями выступили лучшие артисты Башгосфилармонии и Городского дворца культуры. Хедлайнерами мероприятия стали Айдар Галимов, Zainetdin и Катя Ямщикова.

Кульминацией праздника стало авиашоу. Все вырученные средства пойдут на оплату операции двум тяжелобольным девочкам, а также на приобретение специального оборудования для детей-инвалидов.

Такие мероприятия очень важны, потому что мы даем детям возможность расти, развиваться. Это очень важно, это наше будущее.

Лилия Хазигалеева, народная артистка Республики Башкортостан

Посетители смогли насладиться воздушной программой от летчиков аэродрома, попробовать блюда национальной кухни и стать участниками розыгрыша поездки на двоих в Сочи, полета на вертолете над Уфой или автобусного тура в Казань.

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