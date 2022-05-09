В Уфе при пожаре погиб 51-летний местный житель

8 мая в столице Башкортостана произошел пожар, в котором погиб местный житель. Возгорание случилось в многоквартирном доме на улице Сельской.
Спасатели МЧС эвакуировали из горящего здания десять человек. В квартире, где произошел очаг возгорания, обнаружили тело 51-летнего мужчины.
Запах гари почувствовали соседи, которые вскрыли дверь и вытащили второго 48-летнего пострадавшего, который потерял сознание. Выяснилось, что в квартире горел диван. В настоящее время устанавливаются причины возгорания.