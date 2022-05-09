В Уфе заложили гильзу с землей в основание памятника Минигали Шаймуратову

«Земля Памяти». В основание будущего памятника Герою России Минигали Шаймуратову на Советской площади в Уфе заложили символическую гильзу. В торжественной церемонии приняли участие Глава Башкортостана Радий Хабиров, ветераны Великой Отечественной войны, жители и гости столицы.
Военным кортежем гильзу с землей, которую собирали всей республикой, привезли с Кармаскалинского района – малой родины генерал-майора.
В республике завершился марафон, посвященный заложению гильзы с землей в основание будущего памятника Герою России Минигали Шаймуратову. Он проводился с 1 по 9 мая. Каждый район внес горсть земли с памятных мест своего муниципалитета. И сегодня заполненную гильзу в торжественной обстановке привезли в Уфу. К Советской площади подъехал кортеж военной техники в сопровождении конников, что тоже символично. Вживую это всё смотрелось очень красиво. И чтобы добиться такого результата, такой синхронности действий, доведенных до автоматизма, участникам церемонии пришлось долго репетировать. И оно того стоило. С приветственной речью к собравшимся обратился Глава Башкортостана Радий Хабиров.
Почетными гостями праздника, конечно же, стали ветераны Великой Отечественной войны, труженики тыла, дети войны. Почётную миссию попросили выполнить фронтовика Раиса Рахимовича Абдрашитова. Дело в том, что предпоследняя горсть земли, заложенная в гильзу памяти, была взята на Родине Шаймуратова в Карамскалинском районе. А последняя – с места гибели командира башкирской кавалерийской дивизии в Луганской народной республике. Он погиб 23 февраля 1943 года, освобождая от нацистов Донбасс. И вот ту самую последнюю горсть и вложил в гильзу Раис Абдрашитов.
Памятник Герою России, генерал-майору Минигали Шаймуратову решено поставить именно на Советской площади в Уфе неслучайно. Именно отсюда в марте 1942 года на фронт уходила легендарная 112-я Башкирская кавалерийская дивизия. Торжественное открытие конного мемориала запланировано на День республики.