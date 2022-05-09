В Уфе заложили гильзу с землей в основание памятника Минигали Шаймуратову

«Земля Памяти». В основание будущего памятника Герою России Минигали Шаймуратову на Советской площади в Уфе заложили символическую гильзу. В торжественной церемонии приняли участие Глава Башкортостана Радий Хабиров, ветераны Великой Отечественной войны, жители и гости столицы.

Военным кортежем гильзу с землей, которую собирали всей республикой, привезли с Кармаскалинского района – малой родины генерал-майора.

В республике завершился марафон, посвященный заложению гильзы с землей в основание будущего памятника Герою России Минигали Шаймуратову. Он проводился с 1 по 9 мая. Каждый район внес горсть земли с памятных мест своего муниципалитета. И сегодня заполненную гильзу в торжественной обстановке привезли в Уфу. К Советской площади подъехал кортеж военной техники в сопровождении конников, что тоже символично. Вживую это всё смотрелось очень красиво. И чтобы добиться такого результата, такой синхронности действий, доведенных до автоматизма, участникам церемонии пришлось долго репетировать. И оно того стоило. С приветственной речью к собравшимся обратился Глава Башкортостана Радий Хабиров.

Мы выполняем очень древний воинский ритуал поминовения воинов, погибших за нашу страну. Я уверен, будущий памятник генералу Шаймуратову будет памятником не только ему, не только воинам 12-й Башкирский кавалерийской дивизии, это будет памятник и дань уважения всем нашим предкам, которые погибли, защищая Родину. Радий Хабиров, Глава Республики Башкортостан

Почетными гостями праздника, конечно же, стали ветераны Великой Отечественной войны, труженики тыла, дети войны. Почётную миссию попросили выполнить фронтовика Раиса Рахимовича Абдрашитова. Дело в том, что предпоследняя горсть земли, заложенная в гильзу памяти, была взята на Родине Шаймуратова в Карамскалинском районе. А последняя – с места гибели командира башкирской кавалерийской дивизии в Луганской народной республике. Он погиб 23 февраля 1943 года, освобождая от нацистов Донбасс. И вот ту самую последнюю горсть и вложил в гильзу Раис Абдрашитов.

Мы очень довольны тем, что у нас наконец-то будет памятник большому герою. Я поздравляю вас с Днем Победы! Раис Абдрашитов, ветеран Великой Отечественной войны