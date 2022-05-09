В Уфе прошел торжественный парад в честь 77-й годовщины Победы

В параде приняли участие почти 1,5 тысячи человек. В этом году было сразу несколько новшеств: не было военной техники, зато в строю шли конники и сотрудники кинологической службы. Жителей республики и, конечно же, ветеранов в ходе шествия поздравил глава республики. Как День Победы отметили на главном мероприятии в Уфе?
Это сейчас они играют вразнобой и порой даже фальшивят. Так музыканты военного оркестра настраивают свои инструменты до начала мероприятия. На самом шествии все должно быть идеально, ведь именно они будут задавать музыкальный ритм церемонии.
Генеральный проход и у пеших расчетов. К местам построения колонны маршируют, хотя это и не обязательно. Но учитывая, что некоторые зрители приехали на парад задолго до начала, участники строя стараются и для них. Пристальное внимание к себе привлекают новички этого шествия – служба кинологов со своими четвероногими подопечными.
Торжественный парад начался под «Московские фанфары» и песню «Вставай, страна огромная». В этом году командующим шествием был заместитель военного комиссара республики, полковник Рамиль Хайрутдинов. Принимал парад начальник Уфимского гарнизона Михаил Блажевич. Участников и гостей мероприятия приветствовал Глава Башкортостана.
Почетные места на гостевых трибунах заняли ветераны, труженики тыла и дети войны. Стоит ли говорить, что непосредственных участников Великой Отечественной было немного. И каждому из них исполнилось почти 100 лет.
Строевым шагом вдоль трибун прошли более 1 500 военнослужащих, сотрудников силовых структур, ветеранов боевых действий и курсантов. Ещё одной особенностью парада, помимо прохождения кинологического подразделения МВД, стало участие в шествии полицейских кавалеристов, которые были одеты в форму шаймуратовцев.
В отличие от предыдущих лет, в нынешнем шествии не участвовала военная техника. Зато были организованы показательные выступления воспитанников спортивных школ и кадет. Ну а завершился парад традиционным пролетом самолетов малой авиации.
Из Башкортостана на фронт ушли более 700 тысяч человек, почти половина из них погибли. Только в прошлом году День Победы в республике отмечали 457 ветеранов. К сегодняшнему дню их стало почти на 100 меньше. 9 мая – праздник со слезами на глазах еще и потому, что скоро уже не останется живых очевидцев тех страшных событий.