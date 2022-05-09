В Уфе прошел торжественный парад в честь 77-й годовщины Победы

В параде приняли участие почти 1,5 тысячи человек. В этом году было сразу несколько новшеств: не было военной техники, зато в строю шли конники и сотрудники кинологической службы. Жителей республики и, конечно же, ветеранов в ходе шествия поздравил глава республики. Как День Победы отметили на главном мероприятии в Уфе?

Это сейчас они играют вразнобой и порой даже фальшивят. Так музыканты военного оркестра настраивают свои инструменты до начала мероприятия. На самом шествии все должно быть идеально, ведь именно они будут задавать музыкальный ритм церемонии.

Здесь очень много оркестров – МВД, филармонии, ГДК, гимназии им. Г. Альмухаметова. Мы очень много репетировали, чтобы все было слажено. Игорь Позяк, руководитель духового оркестра Уфимского училища искусств

Генеральный проход и у пеших расчетов. К местам построения колонны маршируют, хотя это и не обязательно. Но учитывая, что некоторые зрители приехали на парад задолго до начала, участники строя стараются и для них. Пристальное внимание к себе привлекают новички этого шествия – служба кинологов со своими четвероногими подопечными.

Собаке три года будет. Нам повезло, что погода хорошая. У нас есть команда, она приучена. Залия Абдуллина, кинолог

Торжественный парад начался под «Московские фанфары» и песню «Вставай, страна огромная». В этом году командующим шествием был заместитель военного комиссара республики, полковник Рамиль Хайрутдинов. Принимал парад начальник Уфимского гарнизона Михаил Блажевич. Участников и гостей мероприятия приветствовал Глава Башкортостана.

В судьбе нашего народа, будущих поколений эта дата – 9 мая 1945 года – запечатлена на века. Мы будем помнить поимённо всех героев-фронтовиков, тружеников тыла, детей войны, равняться на их ратные и трудовые подвиги. И сегодня, когда наши воины, как их прадеды, мужественно сражаются на Украине с нацистами, когда против нашей страны ведётся настоящая экономическая и информационная война, мы должны объединиться. Сомкнуть ряды вокруг Президента страны, Верховного главнокомандующего Владимира Владимировича Путина. Выдержать все испытания и победить нацизм. Радий Хабиров, Глава Республики Башкортостан

Почетные места на гостевых трибунах заняли ветераны, труженики тыла и дети войны. Стоит ли говорить, что непосредственных участников Великой Отечественной было немного. И каждому из них исполнилось почти 100 лет.

Это святой праздник. Патриотизм сильный у нас был тогда, дружба, любовь к Родине. Поэтому победили. Кашшаф Самигуллин, ветеран Великой Отечественной войны

Праздник, спасший цивилизацию. Мы живем в мире, это прекрасная страна. Анвар Талипов, ветеран Великой Отечественной войны

Строевым шагом вдоль трибун прошли более 1 500 военнослужащих, сотрудников силовых структур, ветеранов боевых действий и курсантов. Ещё одной особенностью парада, помимо прохождения кинологического подразделения МВД, стало участие в шествии полицейских кавалеристов, которые были одеты в форму шаймуратовцев.

В отличие от предыдущих лет, в нынешнем шествии не участвовала военная техника. Зато были организованы показательные выступления воспитанников спортивных школ и кадет. Ну а завершился парад традиционным пролетом самолетов малой авиации.

Мы сразу попали в оккупацию, сырую картошку ели. Я не могла смотреть по телевизору, наплакалась. Вера Мухаметзянова

Очень хорошо помним ужасы войны. У меня прививка от нацизма и фашизма с детства. Уверена, у нас будет вторая победа. Лилия Агадуллина