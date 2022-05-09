В Башкирии вновь начинает работу "ветеринарный поезд"

В Башкортостане вновь начинает функционировать «ветеринарный поезд» здоровья животных. 11 мая «поезд» прибудет в Благовещенский район региона.

Целью создания «ветеринарного поезда» является контроль и сокращение численности безнадзорных животных, а также медицинская помощь для домашних питомцев по доступным ценам. Специалисты поедут по отдаленным населенным пунктам Башкирии.