В Уфе в День Победы прошла акция «Бессмертный полк»

Больше 150 тысяч человек прошли с героями по главной улице Уфы. Столько, по официальным данным, было участников «Бессмертного полка» в столице республики.
В компании нескольких мужчин, которые так и не вернулись с фронта, – Тамара Карпова. На чёрно-белых фото – ее дяди.
Шествие стартовало с остановки «Округ Галле». По официальным данным, было больше 150 тысяч участников. Многие присоединялись точечно.
Вместе со своими героями участвуют в шествии даже те, кому уже сложно передвигаться. Минифарида Муртазина в инвалидной коляске, рядом идет ее сын, на фотографии – муж.
Груз не только прошлого, но и будущего буквально на своих плечах несёт молодая мама.
Гордость прошлым – напоказ всем. Многие из тех, кто бессмертно шёл в полку, бесславно погиб на войне. Как Иван Ершов. Он пропал без вести, родные искали несколько лет данные. В этот раз просто выставили фотографию на первом этаже дома – последняя надежда, как свет в окне.