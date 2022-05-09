В Уфе в День Победы прошла акция «Бессмертный полк»

Больше 150 тысяч человек прошли с героями по главной улице Уфы. Столько, по официальным данным, было участников «Бессмертного полка» в столице республики. 

В компании нескольких мужчин, которые так и не вернулись с фронта, – Тамара Карпова. На чёрно-белых фото – ее дяди.

Все погибли. 17, 19 и 35 лет – все погибли. Я одна осталась. Все время их вспоминаю и плачу.

Тамара Карпова, жительница блокадного Ленинграда

Шествие стартовало с остановки «Округ Галле». По официальным данным, было больше 150 тысяч участников. Многие присоединялись точечно.

Фото №1 - В Уфе в День Победы прошла акция «Бессмертный полк»

Вместе со своими героями участвуют в шествии даже те, кому уже сложно передвигаться. Минифарида Муртазина в инвалидной коляске, рядом идет ее сын, на фотографии – муж.

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Минифарида Муртазина
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Антонина Савельева

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