В Уфе в День Победы прошла акция «Бессмертный полк»

Больше 150 тысяч человек прошли с героями по главной улице Уфы. Столько, по официальным данным, было участников «Бессмертного полка» в столице республики.

В компании нескольких мужчин, которые так и не вернулись с фронта, – Тамара Карпова. На чёрно-белых фото – ее дяди.

Все погибли. 17, 19 и 35 лет – все погибли. Я одна осталась. Все время их вспоминаю и плачу. Тамара Карпова, жительница блокадного Ленинграда

Шествие стартовало с остановки «Округ Галле». По официальным данным, было больше 150 тысяч участников. Многие присоединялись точечно.

Вместе со своими героями участвуют в шествии даже те, кому уже сложно передвигаться. Минифарида Муртазина в инвалидной коляске, рядом идет ее сын, на фотографии – муж.

Мертвые люди, лошади... Не могу рассказывать... Минифарида Муртазина

Груз не только прошлого, но и будущего буквально на своих плечах несёт молодая мама.

Надо прививать детям патриотизм, чтобы помнили, чтобы гордились. Это мой дедушка, я его помню. Как я могла не пойти? Антонина Савельева