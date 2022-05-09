В Башкирии погибли двое человек при столкновении автомобилей

Сегодня в Альшеевском районе произошло дорожно-транспортное происшествие со смертельным исходом. На 89 километре дороги Чишмы-Киргиз-Мияки столкнулись «Volkswagen Polo» и «Ford Focus».
В результате столкновения двух иномарок произошло возгорание обоих автомобилей. Двое мужчин, 1992 и 1993 года рождения, которые находились в немецком «Volkswagen Polo», погибли.
Трое человек, мужчина, женщина и девочка 2013 года рождения госпитализированы в больницу. По информации пресс-службы ГИБДД, автомобили двигались навстречу друг другу и произошло столкновение. В настоящее время устанавливаются все обстоятельства произошедшего.