БСТ покажет праздничный концерт ко Дню Победы с участием звезд

Звезды российской эстрады и грандиозный салют. Телеканал БСТ организует трансляцию праздничного концерта в прямом эфире. Мероприятие начнется в 19:00. Для зрителей споют финалисты Всероссийского вокального конкурса «С чего начинается Родина?» и творческие коллективы Башкортостана.

Участниками праздничного концерта станут и звёзды российской эстрады Николай Басков и Лев Лещенко. Также среди приглашённых звёзд группа «Отпетые мошенники» и певица Максим.

Сейчас идет подготовка к концерту. Программа начнется в 19:00. Выступят как республиканские артисты, так и наши гости.

Но лучшие места, конечно же, у зрителей нашего телеканала. Показ праздничного концерта с участием звезд и творческих коллективов российской и башкирской эстрады покажут в прямом эфире БСТ. Жители республики смогут рассмотреть выступление в мельчайших деталях и со всех ракурсов.