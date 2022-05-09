В коррекционной школе-интернате в Уфе открылся обновленный музей боевой славы

В 92-й Уфимской коррекционной школе-интернате построили блиндаж. В учебном учреждении провели реставрацию собственного музея боевой славы. Его расширили и обновили экспозиции.
Появились тематические зоны, посвященные 112-й Башкавдивизии, героям Советского Союза, подвигам женщин на войне. А главной достопримечательностью музея стало подземное укрытие времён войны, воссозданное по фотографиям. Помощь в строительстве блиндажа оказали учащиеся зилаирской коррекционной школы. Ребята в своей мастерской подготовили материалы.