В коррекционной школе-интернате в Уфе открылся обновленный музей боевой славы

Начали поступать какие-то артефакты, помогали многие, в том числе поисковики, Музей боевой славы. В Кандрах нам дали артефакты 112-й Башкавдивизии. Оказывается, они были в Луганской области.

Булат Баев, директор Уфимской коррекционной школы-интерната №92