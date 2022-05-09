В Уфе для ветеранов организовали парад техники

Для пожилых людей устроили персональное мероприятие в сквере имени Мустая Карима. Среди почетных гостей были ветераны войны, труженики тыла и жители блокадного Ленинграда.
Торжественным маршем Знамя Победы пронесли военнослужащие Уфимского отряда специального назначения Росгвардии имени генерал-майора Минигали Шаймуратова. В парадных расчетах прошли курсанты, кадеты и воспитанники «Юнармии».
Во главе механизированной колоны ехал автомобиль ГАЗ 1936 года выпуска, за ним – легендарная «Победа». Замкнул парад фронтовой ЗИС-5, который в народе назвали «полуторкой».