В Уфе для ветеранов организовали парад техники

 Для пожилых людей устроили персональное мероприятие в сквере имени Мустая Карима. Среди почетных гостей были ветераны войны, труженики тыла и жители блокадного Ленинграда.

Торжественным маршем Знамя Победы пронесли военнослужащие Уфимского отряда специального назначения Росгвардии имени генерал-майора Минигали Шаймуратова. В парадных расчетах прошли курсанты, кадеты и воспитанники «Юнармии».

Во главе механизированной колоны ехал автомобиль ГАЗ 1936 года выпуска, за ним – легендарная «Победа». Замкнул парад фронтовой ЗИС-5, который в народе назвали «полуторкой».

У меня мама работала мастером на военном заводе. Она бросила цех, прибежала и кричит: "Победа!". Все вышли на улицу, обнимались, кричали от радости.

Людмила Цареградская, жительница блокадного Ленинграда, ребёнок войны

Нам пришлось тогда уже попрощаться с детством и помогать лесорубам. Не было тракторов, механизмов, все делалось вручную. Представляете, какой это был серьезный труд.

Марат Муллагалямов, ветеран Великой Отечественной войны
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