В Башкирии сотрудники полиции раскрыли серию краж

В Нефтекамске сотрудниками полиции раскрыта серия краж из гаражных массивов. В течение 2020 и 2021 годов в городе взламывали гаражи и похищали имущество: колеса, мотоблоки, лодки, триммеры и другую бытовую технику.
Объектами становили слабо укрепленные гаражи, замки которых можно легко сломать. В ходе оперативно-розыскных мероприятий, сотрудники полиции вышли на след преступника.
Злоумышленником оказался 54-летний житель Татарстана. Часть похищенного, что грабитель не успел сбыть, найдена и изъята. В настоящее время мужчина под арестом. Возбуждено уголовное дело.