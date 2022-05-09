В Башкирии сотрудники полиции раскрыли серию краж

В Нефтекамске сотрудниками полиции раскрыта серия краж из гаражных массивов. В течение 2020 и 2021 годов в городе взламывали гаражи и похищали имущество: колеса, мотоблоки, лодки, триммеры и другую бытовую технику.

Объектами становили слабо укрепленные гаражи, замки которых можно легко сломать. В ходе оперативно-розыскных мероприятий, сотрудники полиции вышли на след преступника.