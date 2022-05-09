Лещенко, Басков и Максим: в Уфе проходит праздничный концерт в честь Дня Победы

Башкортостан продолжает праздновать 77-ю годовщину Победы. Уже отгремел военный парад, впервые за два года по улицам столицы вновь прошёл «Бессмертный полк», а на Советской площади заложили символическую гильзу в основание будущего памятника Герою России Минигали Шаймуратову. Но праздник не заканчивается. Самые любимые и щемящие душу песни войны и Победы сегодня прозвучат на площади перед Конгресс-холлом «Торатау».
Праздничный концерт на площади «Ватан» уже в самом разгаре. Мероприятие открылось с выступления финалистов третьего Всероссийского открытого вокального конкурса «С чего начинается Родина». Ещё совсем юным артистам сегодня выпала честь разделить сцену со звёздами российской эстрады и, что самое важное, поздравить наших героев.
Сегодня на сцену выйдут не только творческие коллективы Башкортостана. Перед уфимцами и гостями столицы выступит народный артист РСФСР Лев Лещенко и российский эстрадный и оперный певец Николай Басков.
Также среди приглашённых гостей группа «Отпетые мошенники» и певица Максим. Посмотреть на выступление артистов и послушать любимые песни люди приходят семьями. Благо, погода сегодня выдалась солнечная.