Лещенко, Басков и Максим: в Уфе проходит праздничный концерт в честь Дня Победы

Башкортостан продолжает праздновать 77-ю годовщину Победы. Уже отгремел военный парад, впервые за два года по улицам столицы вновь прошёл «Бессмертный полк», а на Советской площади заложили символическую гильзу в основание будущего памятника Герою России Минигали Шаймуратову. Но праздник не заканчивается. Самые любимые и щемящие душу песни войны и Победы сегодня прозвучат на площади перед Конгресс-холлом «Торатау».

Праздничный концерт на площади «Ватан» уже в самом разгаре. Мероприятие открылось с выступления финалистов третьего Всероссийского открытого вокального конкурса «С чего начинается Родина». Ещё совсем юным артистам сегодня выпала честь разделить сцену со звёздами российской эстрады и, что самое важное, поздравить наших героев.

Для меня большая честь выступать на такой большой сцене, от зрителей большая поддержка. Выражаю огромную благодарность ветеранам за то, что они рисковали своей жизнью, чтобы мы спали спокойно. Спасибо за ваши подвиги! Екатерина Тойгильдина, финалистка третьего Всероссийского открытого вокального конкурса «С чего начинается Родина»

Наверное, нет ни одной семьи, которую бы обошла война. Это священная война и Великая Победа. Мы гордимся нашими прадедами и стараемся в своих песнях отразить эту гордость. Геннадий Родионов, заслуженный артист России, народный артист Башкирской АССР

Очень важно знать историю и помнить подвиги наших предков в благодарность за мирное небо, за возможность встречаться вживую, петь песни, радоваться. И главное – передавать эти знания следующим поколениям, чтобы никогда не было войны. Рамиль Бадамшин, заслуженный артист Республики Башкортостан

Сегодня на сцену выйдут не только творческие коллективы Башкортостана. Перед уфимцами и гостями столицы выступит народный артист РСФСР Лев Лещенко и российский эстрадный и оперный певец Николай Басков.

Необычайный дух царит во всей стране, такое количество людей прошлись в акции «Бессмертный полк», такое количество жителей собралось здесь, на этой площади. Для меня большая честь здесь выступать. Николай Басков, российский эстрадный и оперный певец, народный артист России