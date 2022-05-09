Парад в честь 77-й годовщины Победы в Уфе: как это было

В Уфе прошел торжественный парад в честь 77-й годовщины Победы. В нем приняли участие почти 1,5 тысячи человек. Еще более 20 тысяч наблюдали за происходящим с трибун, не считая огромной армии телезрителей, которые смотрели прямую трансляцию на телеканале БСТ. В этом году было сразу несколько новшеств: не было военной техники, зато в строю шли конники и сотрудники кинологической службы. Жителей республики и, конечно же, ветеранов в ходе шествия поздравил глава республики. О том, как День Победы отметили на главном мероприятии в Уфе, – в нашем материале.
Музыкальный ритм предстоящей церемонии звучал еще задолго до начала самого шествия. Пока участники оркестра разыгрывали свои инструмент, пешие расчеты проводили генеральные проходы, на радость пришедшим пораньше зрителям. Ну а новички нынешнего шествия, кинологи, настраивали своих четвероногих подопечных.
Торжественный парад начался под «Московские фанфары» и песню «Вставай, страна огромная». В этом году командующим шествием был заместитель военного комиссара республики, полковник Рамиль Хайрутдинов. Принимал парад начальник Уфимского гарнизона Михаил Блажевич. Участников и гостей мероприятия приветствовал глава Башкортостана.
Почетные места на гостевых трибунах заняли ветераны, труженики тыла и дети войны. Стоит ли говорить, что непосредственных участников Великой Отечественной было немного. И каждому из них исполнилось почти 100 лет.
Люди, лично пережившие войну, не скрывали свои слезы. Александр Грошенко в 43-м стал самым настоящим сыном полка. Его нашли и взяли с собой солдаты одного из подразделений, с которым он дошел до Берлина, помогая добывать сведения о немецких танках и орудиях.
Строевым шагом вдоль трибун прошли более 1 500 военнослужащих, сотрудников силовых структур, ветеранов боевых действий и курсантов. Ещё одной особенностью парада, помимо прохождения кинологического подразделения МВД, стало участие в шествии полицейских кавалеристов, которые были одеты в форму шаймуратовцев.
В отличие от предыдущих лет, в нынешнем шествии не участвовала военная техника. Зато были организованы показательные выступления воспитанников спортивных школ и кадетов. Ну а завершился парад традиционным пролетом самолетов малой авиации.
В числе зрителей на параде были и официальные представители союзных республик, которые отметили значимость Дня Победы для всего мира.
Из Башкортостана на фронт ушли более 700 тысяч человек, почти половина из них погибли. Только в прошлом году День Победы в республике отмечали 457 ветеранов. К сегодняшнему дню их стало почти на сто меньше. 9 Мая – праздник со слезами на глазах еще и потому, что скоро уже не останется живых очевидцев тех страшных событий.