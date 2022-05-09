Парад в честь 77-й годовщины Победы в Уфе: как это было

В Уфе прошел торжественный парад в честь 77-й годовщины Победы. В нем приняли участие почти 1,5 тысячи человек. Еще более 20 тысяч наблюдали за происходящим с трибун, не считая огромной армии телезрителей, которые смотрели прямую трансляцию на телеканале БСТ. В этом году было сразу несколько новшеств: не было военной техники, зато в строю шли конники и сотрудники кинологической службы. Жителей республики и, конечно же, ветеранов в ходе шествия поздравил глава республики. О том, как День Победы отметили на главном мероприятии в Уфе, – в нашем материале.