Парад в честь 77-й годовщины Победы в Уфе: как это было

В Уфе прошел торжественный парад в честь 77-й годовщины Победы. В нем приняли участие почти 1,5 тысячи человек. Еще более 20 тысяч наблюдали за происходящим с трибун, не считая огромной армии телезрителей, которые смотрели прямую трансляцию на телеканале БСТ. В этом году было сразу несколько новшеств: не было военной техники, зато в строю шли конники и сотрудники кинологической службы. Жителей республики и, конечно же, ветеранов в ходе шествия поздравил глава республики. О том, как День Победы отметили на главном мероприятии в Уфе, – в нашем материале.

Музыкальный ритм предстоящей церемонии звучал еще задолго до начала самого шествия. Пока участники оркестра разыгрывали свои инструмент, пешие расчеты проводили генеральные проходы, на радость пришедшим пораньше зрителям. Ну а новички нынешнего шествия, кинологи, настраивали своих четвероногих подопечных.

Собаке три года будет. Нам повезло, что погода хорошая. У нас есть команда, она приучена.

Залия Абдуллина, кинолог
Фото №1 - Парад в честь 77-й годовщины Победы в Уфе: как это было

Торжественный парад начался под «Московские фанфары» и песню «Вставай, страна огромная». В этом году командующим шествием был заместитель военного комиссара республики, полковник Рамиль Хайрутдинов. Принимал парад начальник Уфимского гарнизона Михаил Блажевич. Участников и гостей мероприятия приветствовал глава Башкортостана.

В судьбе нашего народа, будущих поколений эта дата – 9 мая 1945 года – запечатлена на века. Мы будем помнить поимённо всех героев-фронтовиков, тружеников тыла, детей войны, равняться на их ратные и трудовые подвиги. И сегодня, когда наши воины, как их прадеды, мужественно сражаются на Украине с нацистами, когда против нашей страны ведётся настоящая экономическая и информационная война, мы должны объединиться. Сомкнуть ряды вокруг Президента страны, Верховного главнокомандующего Владимира Владимировича Путина. Выдержать все испытания и победить нацизм.

Радий Хабиров, Глава Республики Башкортостан 
Фото №2 - Парад в честь 77-й годовщины Победы в Уфе: как это было
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Почетные места на гостевых трибунах заняли ветераны, труженики тыла и дети войны. Стоит ли говорить, что непосредственных участников Великой Отечественной было немного. И каждому из них исполнилось почти 100 лет.

Это святой праздник. Патриотизм сильный у нас был тогда, дружба, любовь к Родине. Поэтому победили.

Кашшаф Самигуллин, ветеран Великой Отечественной войны

Праздник, спасший цивилизацию. Мы живем в мире, это прекрасная страна.

Анвар Талипов, ветеран Великой Отечественной войны

Люди, лично пережившие войну, не скрывали свои слезы. Александр Грошенко в 43-м стал самым настоящим сыном полка. Его нашли и взяли с собой солдаты одного из подразделений, с которым он дошел до Берлина, помогая добывать сведения о немецких танках и орудиях.

Фото №3 - Парад в честь 77-й годовщины Победы в Уфе: как это было

Строевым шагом вдоль трибун прошли более 1 500 военнослужащих, сотрудников силовых структур, ветеранов боевых действий и курсантов. Ещё одной особенностью парада, помимо прохождения кинологического подразделения МВД, стало участие в шествии полицейских кавалеристов, которые были одеты в форму шаймуратовцев.

В отличие от предыдущих лет, в нынешнем шествии не участвовала военная техника. Зато были организованы  показательные выступления воспитанников спортивных школ и кадетов. Ну а завершился парад традиционным пролетом самолетов малой авиации.

Мы сразу попали в оккупацию, сырую картошку ели. Я не могла смотреть по телевизору, наплакалась.

Вера Мухаметзянова

Очень хорошо помним ужасы войны. У меня прививка от нацизма и фашизма с детства. Уверена, у нас будет вторая победа.

Лилия Агадуллина

В числе зрителей на параде были и официальные представители союзных республик, которые отметили значимость Дня Победы для всего мира.

Мы не только соседи, мы братья, мы переплетены кровно, поэтому нас сложно разделить, и это сделать в принципе невозможно.

Артур Карпович, руководитель отделения посольства Республики Беларусь в Российской Федерации в Уфе

Хочу поблагодарить руководство республики за то, что нас второй год уже приглашают на это мероприятие. Оно очень красочное и демонстрирует ту память, которая осталась в народе о воинах-победителях.

Ярослав Шредер, почетный консул Республики Болгария в г. Уфе

Из Башкортостана на фронт ушли более 700 тысяч человек, почти половина из них погибли. Только в прошлом году День Победы в республике отмечали 457 ветеранов. К сегодняшнему дню их стало почти на сто меньше. 9 Мая – праздник со слезами на глазах еще и потому, что скоро уже не останется живых очевидцев тех страшных событий.

Уфимская волна
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