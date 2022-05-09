В Уфе в акции «Бессмертный полк» приняли участие свыше 170 тысяч человек

Больше 170 тысяч человек шли с героями по главной улице Уфы. Столько, по официальным данным, было участников в «Бессмертном полку» в столице республики. Офлайн-акция не проходила уже два года. Люди шли с подготовленными штендерами или просто с распечатанными фотографиями.
Гордо смотря вдаль в компании нескольких мужчин, которые так и не вернулись с фронта, на трибуне Тамара Карпова. На старых фотографиях – её дяди, один из которых пропал без вести сразу после призыва. В руках ещё изображение брата, он ушёл служить, когда началось венгерское восстание. Нет с собой только снимка папы. В 41-м мама Тамары Романовны осталась в тылу с тремя детьми.
Шествие стартовало с улицы Шафиева. По официальным данным, было больше 170 тысяч участников. Многие присоединялись точечно. И всё же вместе со своими героями участвуют в шествии даже те, кому уже сложно передвигаться. Минифарида Муртазина в инвалидной коляске, рядом – сын, позади на фотографии – муж. Благодарность им даже от детей, одна из маленьких участниц шествия сладко поздравила с праздником бабушку.
Груз не только прошлого, но и будущего буквально на своих плечах несёт молодая мама.
Дети идут по стопам предков. Роксана – молодой кадет. Её дедушка служил на Тихоокеанском флоте, папа тоже морской пехотинец.
В колонне вместе со всеми и глава республики. Радий Хабиров пронёс фотографию деда, который прошёл всю войну, закончил её в Монголии и был тяжело ранен.
Многие из тех, кто бессмертно шёл в полку, погиб на войне. Рашида Гайзиевна помнит, как отец уходил на фронт – 3-летняя девочка обнимала папу на прощание.
Гордость за прошлое показывают всем. Иван Ершов тоже пропал без вести, родные искали несколько лет данные. В этот раз просто выставили фотографию на первом этаже дома – для них как последняя надежда, как свет в окне.