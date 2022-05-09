Марафон «Земля памяти» завершился в Уфе закладкой гильзы в основание памятника генералу Шаймуратову

Республиканский марафон «Земля памяти» объединил башкирские города и районы. Ветераны Великой Отечественной войны, воины-интернационалисты, воспитанники кадетских классов вложили горсть родной земли в гильзу. В День Победы ее заложили в основание будущего памятника Герою России Минигали Шаймуратову.

Торжественная церемония в деревне Шаймуратово Кармаскалинского района, на малой родине командира 112-й Башкирской кавалерийской дивизии подвела черту под сбором земли из памятных мест башкирских муниципалитетов. Марафон объединил тысячи людей по всей республике. А значит, и стереть из памяти героизм прославленных башкирских конников невозможно.

Каждый праздник мы вспоминаем эту легендарную личность, это пример для подражания. У нас есть миссия – передавать из поколения в поколение память, мужество, доблесть. Рустам Манашев, внучатый племянник Минигали Шаймуратова

Осторожно, словно бесценный трофей, кадеты укладывают полную гильзу в оружейный ящик. Этот снаряд никогда не выстрелит, его миссия – отдать дань памяти жителей Башкортостана своим героям. До Уфы внедорожник сопровождает военный кортеж, а на въезде в столицу встречают самолёты. На Советскую площадь конвой въезжает в компании башкирских конников в форме шаймуратовцев.

Вот и завершился республиканский марафон, посвященный заложению гильзы с землей в основание будущего памятника Герою России Минигали Шаймуратову. Он проводился с 1 по 9 мая. Каждый район внес горсть земли с памятных мест своего муниципалитета. И сегодня заполненную гильзу в торжественной обстановке привезли в Уфу.

Кортеж встречают почетный караул и гости праздника. Десятки камер мобильных телефонов зрителей и телевизионные камеры журналистов с разных ракурсов снимают самый волнительный момент, когда гильзу несут к основанию будущего памятника Герою России Минигали Шаймуратову. Последнюю горсть земли, которую ещё только предстояло заложить в гильзу, Глава Башкортостана Радий Хабиров лично привез с места гибели комдива в Луганской Народной Республике.

Мы выполняем очень древний воинский ритуал поминовения воинов, погибших за нашу страну. Я уверен, будущий памятник генералу Шаймуратову будет памятником не только ему, не только воинам 112-й Башкирский кавалерийской дивизии, это будет памятник и дань уважения всем нашим предкам, которые погибли, защищая Родину. Радий Хабиров, Глава Республики Башкортостан

Главными гостями праздника, конечно же, стали ветераны Великой Отечественной войны, труженики тыла, дети войны. Почётную миссию попросили выполнить фронтовика Раиса Рахимовича Абдрашитова. Ветеран вложил привезённую горсть земли с места гибели Шаймуратова в гильзу, после чего почти 20-килограммовый снаряд запечатали навечно.

Мы очень довольны тем, что у нас наконец-то будет памятник большому герою. Я поздравляю вас с Днем Победы! Раис Абдрашитов, ветеран Великой Отечественной войны

Снаряд с землей погрузили в основание будущего памятника, а в Республиканский музей Боевой Славы передали гильзы меньшего калибра с чернозёмом из каждого города и района, которые приняли участие в марафоне.

Ящики из-под патронов нам предоставили спецназовцы, в них размещены гильзы от крупнокалиберного пулемета, в которых мы планируем хранить землю, собранную в рамках марафона. Ильшат Утяев, директор Республиканского музея Боевой Славы

Памятник – это дань уважения воинам Башкавдивизии, которые многое прошли. И то, что Радий Фаритович добился признания Минигали Шаймуратова Героем России, о многом говорит. Павел Качкаев, депутат Государственной Думы России