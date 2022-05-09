Марафон «Земля памяти» завершился в Уфе закладкой гильзы в основание памятника генералу Шаймуратову

Республиканский марафон «Земля памяти» объединил башкирские города и районы. Ветераны Великой Отечественной войны, воины-интернационалисты, воспитанники кадетских классов вложили горсть родной земли в гильзу. В День Победы ее заложили в основание будущего памятника Герою России Минигали Шаймуратову.
Торжественная церемония в деревне Шаймуратово Кармаскалинского района, на малой родине командира 112-й Башкирской кавалерийской дивизии подвела черту под сбором земли из памятных мест башкирских муниципалитетов. Марафон объединил тысячи людей по всей республике. А значит, и стереть из памяти героизм прославленных башкирских конников невозможно.
Осторожно, словно бесценный трофей, кадеты укладывают полную гильзу в оружейный ящик. Этот снаряд никогда не выстрелит, его миссия – отдать дань памяти жителей Башкортостана своим героям. До Уфы внедорожник сопровождает военный кортеж, а на въезде в столицу встречают самолёты. На Советскую площадь конвой въезжает в компании башкирских конников в форме шаймуратовцев.
Вот и завершился республиканский марафон, посвященный заложению гильзы с землей в основание будущего памятника Герою России Минигали Шаймуратову. Он проводился с 1 по 9 мая. Каждый район внес горсть земли с памятных мест своего муниципалитета. И сегодня заполненную гильзу в торжественной обстановке привезли в Уфу.
Кортеж встречают почетный караул и гости праздника. Десятки камер мобильных телефонов зрителей и телевизионные камеры журналистов с разных ракурсов снимают самый волнительный момент, когда гильзу несут к основанию будущего памятника Герою России Минигали Шаймуратову. Последнюю горсть земли, которую ещё только предстояло заложить в гильзу, Глава Башкортостана Радий Хабиров лично привез с места гибели комдива в Луганской Народной Республике.
Главными гостями праздника, конечно же, стали ветераны Великой Отечественной войны, труженики тыла, дети войны. Почётную миссию попросили выполнить фронтовика Раиса Рахимовича Абдрашитова. Ветеран вложил привезённую горсть земли с места гибели Шаймуратова в гильзу, после чего почти 20-килограммовый снаряд запечатали навечно.
Снаряд с землей погрузили в основание будущего памятника, а в Республиканский музей Боевой Славы передали гильзы меньшего калибра с чернозёмом из каждого города и района, которые приняли участие в марафоне.
Памятник Герою России, генерал-майору Минигали Шаймуратову решили поставить на Советской площади в Уфе неслучайно. Именно отсюда в марте 1942 года на фронт уходила легендарная 112-я Башкирская кавалерийская дивизия. Торжественное открытие мемориала запланировано на День республики.