«Бессмертный полк», концерты и солдатская каша: как в районах Башкирии отмечают День Победы

77-ю годовщину Победы отпраздновали сегодня все районы и города республики. Один из главных символов Дня Победы – «Бессмертный полк». Жители каждого муниципалитета пронесли фотографии своих героев.

Залпы салюта уже днем украсили небо нефтекамцев, создав цветовую композицию флагов Башкортостана и России. В торжественном митинге приняли участие парадные расчеты общественных организаций, учебных заведений и предприятий города. «Бессмертный полк» сменился автопробегом. На почетных зрительских местах – ветераны войны и труженики тыла. Праздничный концерт днем, а вечером горожане смогут посмотреть кино под открытым небом.

В Гафурийском районе провели именной парад военной техники: каждая из 15 машин была посвящена герою или событию. Жители стали зрителями праздничного концерта и представления конников под знаменем 112-й кавалерийской дивизии. На сегодня в районе осталось три ветерана Великой Отечественной войны, к каждому из которых приехала мото- и автоколонна. Уже на месте их поздравили персональным концертом.

В шествии «Бессмертного полка» в Белорецке приняли участие более 5 тысяч человек. К слову сказать, 10 лет назад он первым из городов Башкортостана присоединился к Всероссийской акции «Бессмертный полк». На Аллее героев состоялся торжественный митинг, посвященный 77-й годовщине Победы. Вечером белоречане станут зрителями концерта и фейерверк-шоу.

Марш парадных расчетов, «Бессмертный полк» и митинг – традиционно отпраздновали День Победы в Ермекеевском районе. Фотографии прадедов в руках даже самых маленьких жителей. У мемориала Вечный огонь прошла церемония возложения цветов как дань памяти не вернувшимся с полей сражения.

Праздник в Краснокамском районе стартовал с «Бессмертного полка». На почетных местах ветераны, труженики тыла, дети войны. Из района на фронт ушли более 8 тысяч жителей, половина из которых не вернулась. В честь 77-й годовщины Победы был развернута фотоэкспозиция и воссоздан интерьер госпиталя тех лет с участием актеров. Желающие угостились настоящей солдатской кашей с хлебом.