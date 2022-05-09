В Уфе Театр оперы и балета представил эксклюзивную программу «Весна. Победа»

Праздничные площадки ко Дню Победы работали во всех районах Уфы. Taк, в реконструированном пapкe «Волна» прошел концерт, мастер-классы и спортивные соревнования, а после для горожан Театр оперы и балета представил эксклюзивную программу «Весна. Победа».
Песни о весне и Великой Победе звучат с главной сцены микрорайона Затон. Жители Ленинского района после шествия «Бессмертного полка» собрались в обновленном парке «Волна». Выступают не только приглашенные артисты, но и любители. Среди зрителей ветераны и дети войны, труженики тыла, а также жители блокадного Ленинграда. Поздравить их в сквер «Волна» приехали чиновники администрации.
Сегодня был зафиксирован рекорд посещаемости парка, на праздник пришли порядка пяти тысяч человек. Особой популярностью среди гостей пользовались мастер-классы, фотозона, выставки и спортивные соревнования.
«День Победы», «Катюша», «Смуглянка» и другие шлягеры Победы сегодня звучали в Башкирском театре оперы и балета на праздничном концерте «Весна. Победа».
Свой первый праздник победы в стране-победительнице встретили сестры Шагина и Ясмина Скадиф из Алжира, они первокурсницы Башкирского медицинского университета. Девушек удивил масштаб праздника.
Для самих артистов это было особенное шоу. Солисты ранним утром провели генеральную репетицию, а после вышли со всеми уфимцами на шествие «Бессмертного полка».
В праздничной постановке участвовала детская хоровая студия и солисты Башоперы. В программе прозвучали песни советских композиторов и шлягеры военных лет. Завершился концерт символично песней «День Победы».