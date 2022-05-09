В Уфе Театр оперы и балета представил эксклюзивную программу «Весна. Победа»

Праздничные площадки ко Дню Победы работали во всех районах Уфы. Taк, в реконструированном пapкe «Волна» прошел концерт, мастер-классы и спортивные соревнования, а после для горожан Театр оперы и балета представил эксклюзивную программу «Весна. Победа».

Песни о весне и Великой Победе звучат с главной сцены микрорайона Затон. Жители Ленинского района после шествия «Бессмертного полка» собрались в обновленном парке «Волна». Выступают не только приглашенные артисты, но и любители. Среди зрителей ветераны и дети войны, труженики тыла, а также жители блокадного Ленинграда. Поздравить их в сквер «Волна» приехали чиновники администрации.

Сегодня был зафиксирован рекорд посещаемости парка, на праздник пришли порядка пяти тысяч человек. Особой популярностью среди гостей пользовались мастер-классы, фотозона, выставки и спортивные соревнования.

«День Победы», «Катюша», «Смуглянка» и другие шлягеры Победы сегодня звучали в Башкирском театре оперы и балета на праздничном концерте «Весна. Победа».

Свой первый праздник победы в стране-победительнице встретили сестры Шагина и Ясмина Скадиф из Алжира, они первокурсницы Башкирского медицинского университета. Девушек удивил масштаб праздника.

В Алжире мы празднуем этот день в кругу семьи. В России это общенародный праздник, много мероприятий, событий, музыки. Шагина и Ясмина Скадиф, студентки БГМУ

Для самих артистов это было особенное шоу. Солисты ранним утром провели генеральную репетицию, а после вышли со всеми уфимцами на шествие «Бессмертного полка».

Символично, что в этот день мы встречаем своего зрителя, который пришел к нам на праздник, который вместе с нами, со всей страной, со всем миром отмечает этот великий праздник – День Победы. Ильмар Альмухаметов, генеральный директор Башкирского государственного театра оперы и балета