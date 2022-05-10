В Башкирии продолжают бороться с пожаром в заповеднике

В 6 км от населенного пункта Айгир на берегу реки Малый Инзер произошёл пожар. Возгорание зафиксировали у склона горы Малый Ямантау, поэтому специализированная техника проехать не смогла. Вчера пожар тушили 20 человек. Gри этом к ночи локализовать возгорание не удалось.