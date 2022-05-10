В Башкирии продолжают бороться с пожаром в заповеднике

Накануне, 9 мая, на территории Южно-Уральского государственного природного заповедника зафиксировали возгорание.
В 6 км от населенного пункта Айгир на берегу реки Малый Инзер произошёл пожар. Возгорание зафиксировали у склона горы Малый Ямантау, поэтому специализированная техника проехать не смогла. Вчера пожар тушили 20 человек. Gри этом к ночи локализовать возгорание не удалось.
Опасности для населенного пункта нет. От пожара посёлок защищает река. За ночь ситуация не изменилась. Примерная площадь горения к утру 5-7 га. Пожар тушат 30 человек с противопожарными ранцами.
Фото: Госкомитет РБ по ЧС.