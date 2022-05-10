В Башкирии 9-летняя девочка, пострадавшая в аварии, скончалась

Как сообщает пресс-служба МЧС региона, на трассе столкнулись «Фольксваген Поло» и «Форд Фокус». После удара обе машины охватило огнём. На месте аварии погибли 29-летний и 28-летний мужчины, которые находились в первой иномарке.