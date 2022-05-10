В Башкирии 9-летняя девочка, пострадавшая в аварии, скончалась

Накануне, 9 мая, в Альшеевском районе произошла крупная авария. Инцидент зафиксирован на 89 км автодороги Чишмы-Киргиз-Мияки.
Как сообщает пресс-служба МЧС региона, на трассе столкнулись «Фольксваген Поло» и «Форд Фокус». После удара обе машины охватило огнём. На месте аварии погибли 29-летний и 28-летний мужчины, которые находились в первой иномарке.
Экстренно госпитализированы были три человека: 33-летний мужчина, 29-летняя женщина и 9-летняя девочка. Сегодня, 10 мая, стало известно, что ребёнок от полученных травм скончался в реанимации.
В обстоятельствах аварии разбираются сотрудники правоохранительных органов.
Фото: МЧС по РБ.