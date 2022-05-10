Стали известны подробности схода вагонов с рельс в Башкирии

5 мая в Башкирии зафиксировано чрезвычайное происшествие на железной дороге. Уфимская транспортная прокуратура сообщила подробности случившегося.
Около семи часов вечера на станции Шингак-Куль с рельс сошли восемь порожних вагонов грузового поезда №2372. Среди них – 7 цистерн и один вагон-минераловоз.
Пострадавших в происшествии нет. Повреждения получили лишь подвижной состав и около 200 метров пути. Задержки в движении поездов удалось не допустить. Причины схода предстоит установить – расследованием занимается транспортная прокуратура.