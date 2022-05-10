В Башкирии на трассе погибли пять человек

Сегодня, 10 мая, рано утром в Мишкинском районе произошла смертельная авария. Подробности случившегося сообщает ГИБДД республики.

На 133 км дорога Уфа-Янаул столкнулись «Рено Сандеро» и «Шкода Румстер». От удара первую иномарку отбросило в кювет. Машина загорелась. На место происшествия прибыли экстренные службы, в том числе пожарные.

В аварии погибли пять человек: двое находили в «Рено», а трое – в «Шкоде». Предстоит выяснить, есть ли среди погибших дети. Подробности случившегося уточняются.