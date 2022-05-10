В Башкирии загорелись заповедные леса на склоне горы Малый Ямантау

7 гектаров заповедной территории в огне. Сегодня утром в Белорецком районе около 30 человек боролись с пожаром на склоне горы Малый Ямантау. Скорее всего, причиной стал непотушенный туристами костер. И это несмотря на то, что в республике с первого мая введен особый противопожарный режим.
На кадрах снятых очевидцами – склон горы Малый Ямантау в Белорецком районе. В огне порядка семи гектаров территории. На правом берегу реки Малый Инзер горят в основном лесная подстилка и сухостой. Местность труднодоступная, техника проехать не может. В тушении пожара в Южно-Уральском государственном природном заповеднике сегодня утром было задействовано около 30 человек. К обеду возгорание локализовали.
На локализацию огня в воздух подняли пожарно-спасательный вертолет Ка-32. Правда, возгорание было условным, пожарные проводили учения рядом с селом Тирлянский. Но всё же испытать воздушное судно по-настоящему тоже пришлось. На этих кадрах тушение реального огня на территории населенного пункта.
Никаких костров и тем более сжиганий мусора. В республике объявлен особый противопожарный режим. Сотрудники отдела надзорной деятельности Уфы проводят профилактический рейд в садовом товариществе «Белый аист», недалеко от деревни Мокроусово.
Такие советы от огнеборцев лишними быть не могут, считает Фанис Файзуллин. Для дачника личная безопасность и безопасность его семьи превыше всего. Поэтому мерам профилактики особое внимание. Баню топит, практически находясь постоянно рядом, за электрохозяйством в доме тоже полный контроль.
За сжигание мусора и сухой растительности предусмотрен административный штраф. Для граждан – от 500 рублей до 2 тысяч. Для должностных лиц – от 5 до 10 тысяч рублей. Более того, во время особого противопожарного режима действует ограничение на посещение лесов. Хотя соблюдают его не все, судя по пожару, который тушили сегодня в Белорецком районе.