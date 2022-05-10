В Башкирии загорелись заповедные леса на склоне горы Малый Ямантау

Самая главная цель – это повышение культуры по обеспечению пожарной безопасности непосредственно в быту. В основном люди, конечно же, отвечают нам, что следят за электрохозяйством, за топкой печи, например, в бане, но все равно мы что-то подсказываем, люди узнают что-то новое.

Дмитрий Соколов, начальник отделения отдела надзорной деятельности и профилактической работы по г. Уфе