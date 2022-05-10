Прямую трансляцию праздничных мероприятий ко Дню Победы на БСТ посмотрели 1,3 млн человек

1,3 миллиона человек посмотрели прямую трансляцию торжественных мероприятий и концерта ко Дню Победы на нашем телеканале. По рейтингу БСТ идет следом после «Первого канала». Почти 53 тысячи человек стали зрителями концерта очно, заняв зрительные места в амфитеатре Конгресс-холла «Торатау». Хедлайнерами вечера стали народный артист РСФСР Лев Лещенко и российский эстрадный и оперный певец Николай Басков.
Впервые 9 мая Лев Лещенко выступал в столице Башкортостана. Песню «День Победы», которую знает наизусть вся страна, артист в этом году исполнил для уфимцев.
Глава республики Радий Хабиров на сцене вручил Николаю Баскову и Льву Лещенко удостоверения народных артистов Республики Башкортостан. Басков признался, что летом приедет в регион в качестве туристического гостя. Артисту подпевал весь амфитеатр, послушать любимые песни люди приходили семьями. Также среди приглашённых гостей были группа «Отпетые мошенники» и певица Максим.