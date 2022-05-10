Прямую трансляцию праздничных мероприятий ко Дню Победы на БСТ посмотрели 1,3 млн человек

Для меня большая честь сегодня здесь выступать. Я уверен, что то единение, которое сегодня показала вся страна, парад на Красной площади и речь президента – все это говорит о том, что только единением, общими усилиями, верой в нашу правду и в нашу силу, гордость нашего духа и память наших предков мы можем построить наше будущее, независимое ни от кого.

Николай Басков, российский эстрадный и оперный певец, народный артист России