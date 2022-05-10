Прямую трансляцию праздничных мероприятий ко Дню Победы на БСТ посмотрели 1,3 млн человек

1,3  миллиона человек посмотрели прямую трансляцию торжественных мероприятий и концерта  ко Дню Победы на нашем телеканале. По рейтингу  БСТ идет следом после «Первого канала». Почти 53 тысячи человек стали зрителями концерта очно, заняв зрительные места в амфитеатре Конгресс-холла «Торатау». Хедлайнерами вечера стали народный артист РСФСР Лев Лещенко и российский эстрадный и оперный певец Николай Басков.

Впервые 9 мая Лев Лещенко выступал в столице Башкортостана. Песню «День Победы», которую знает наизусть вся страна, артист в этом году исполнил для уфимцев.

Честно говоря, потрясен сегодняшним приемом. Огромное количество народа, что говорит о том, что многие любят эту песню и поклоняются истории нашего Отечества.

Лев Лещенко, народный артист РСФСР
Фото №1 - Прямую трансляцию праздничных мероприятий ко Дню Победы на БСТ посмотрели 1,3 млн человек

Глава республики Радий Хабиров на сцене вручил Николаю Баскову и Льву Лещенко удостоверения  народных артистов Республики Башкортостан. Басков признался, что летом приедет в регион в качестве туристического гостя. Артисту подпевал весь амфитеатр, послушать любимые песни люди приходили семьями. Также среди приглашённых гостей были группа «Отпетые мошенники» и певица Максим.

Для меня большая честь сегодня здесь выступать. Я уверен, что то единение, которое сегодня показала вся страна, парад на Красной площади и речь президента – все это говорит о том, что только единением, общими усилиями, верой в нашу правду и в нашу силу, гордость нашего духа и память наших предков мы можем построить наше будущее, независимое ни от кого.

Николай Басков, российский эстрадный и оперный певец, народный артист России
Фото №2 - Прямую трансляцию праздничных мероприятий ко Дню Победы на БСТ посмотрели 1,3 млн человек
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