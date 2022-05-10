В Уфе спасают от смерти собаку с пулевым ранением

Животное расстреляли из дробовика в поселке Алексеевка. Афина – так назвали найденную собаку – осталась жива, но находится в тяжёлом состоянии. Сейчас за её жизнь борются ветеринары.

Из леса истощенная собака выползала на передних лапах, оставляя за собой кровавый след. Раненное и ослабленное животное едва дышало и даже не могло скулить от боли.

Мне позвонил мужчина, они с другом рыбачили на озере, к ним из леса выползла собака, волоча задние лапы. Я их скоординировала срочно везти собаку в клинику. Элина Маркорова, основательница волонтёрского движения «Найди меня»

В ветеринарной клинике, куда молодые люди привезли умирающую собаку, животному оказали срочную медицинскую помощь и сделали рентген. Вердикт неутешительный: множественные ранения от дроби, задет позвоночник, перелом бедра и берцовой кости.

Впереди у Афины долгое и дорогостоящее лечение. Рядом с собакой уже третий день круглосуточно дежурят ветеринары. Ставят капельницы, дают антибиотики и специальное питание. Но Афина по-прежнему слишком слаба.

Это не единичный случай. В клинике Кутлиматова искалеченных животных видят часто, в том числе с огнестрельными ранениями. За годы работы ветеринары убедились, что человеческая жестокость не знает границ.

Бывают колотые ножевые раны, кого-то пытались проволокой задушить. Страстей много. В последнее время это обостряется. Айрат Кутлиматов, главный врач ветеринарной клиники

И при этом всегда находятся те, кто приходит на помощь животным. Как и в случае с Афиной. Сейчас собаке предстоит операция, возможно, не одна, плюс лечение перелома. Ей повезло: дробь не задела жизненно важные органы. То, что с такими ранениями Афина смогла выжить, волонтёры называют чудом. Они уверены: у этой собаки точно есть свой ангел-хранитель, который вывел её из леса к неравнодушным людям и помог избежать мучительной смерти.

К слову, сейчас совершить чудо для Афины может каждый. Впереди у неё дорогостоящая операция. Поэтому волонтёры будут рады любому пожертвованию. Ведь самое важное сейчас – поставить Афину на все четыре лапы.

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