В Уфе прошел всероссийский турнир силачей «Кубок Победы»

Снаряды как спортивный инвентарь. В Уфе Эльбрус Нигматуллин провёл всероссийский турнир силачей «Кубок Победы». Десять сильнейших стронгменов со всей России выявляли лучшего по итогам сразу пяти необычных упражнений.
Жим артиллериста. Подготовиться к этому абсолютно новому упражнению, которое разработал сам Эльбрус Нигматуллин, было невозможно. Снаряд весом в 130 килограммов необходимо вытолкнуть с груди над головой на максимальное количество упражнений. Здесь важен развитый плечевой пояс и хороший вестибулярный аппарат атлета. Усложняет упражнение тот факт, что вес распределён нестабильно, что создаёт проблемы при выталкивании.
Во время турнира очень важно распределить физические и моральные силы на дистанции. Все упражнения задействуют разные группы мышц, а времени отдохнуть почти нет. Весь силовой марафон проходит в течение двух часов.
В первом упражнении атлеты пять раз кантовали шину весом 320 килограммов, после чего тянули на себя тяжелейшие гусеницы на дистанции двадцать пять метров. Следом было упражнение «Фермерская прогулка», где атлетам было необходимо оторвать от земли два снаряда по 136 килограммов каждый и пронести на максимальное расстояние.
Посмотреть турнир вживую пришло несколько тысяч уфимцев. И зрители по достоинству оценили выступления стронгменов.
После жима артиллериста спортсмены перешли к классической становой тяге. Вот только вес её составил 306 килограммов. Сразу несколько участников показали равные результаты, но сильнейшим здесь стал Давид Шамей.
Дмитрий Скосырский из Омска показал лучший результат в эстафете, после чего не мог отдышаться ещё двадцать минут. Но самое главное, что атлет сумел распределить силы по дистанции и быть в тройке по итогам каждого упражнения.
Финальное упражнение под названием «Крест» Скосырскому не удалось, но запаса очков Дмитрию хватило для первого места в общем зачёте. Уроженец Омска стал сильнейшим человеком России. Всего полбалла проиграл ему Валерий Савин из города Мегион, ну а третьим стал белгородец Давид Шамей.