В Уфе прошел всероссийский турнир силачей «Кубок Победы»

Снаряды как спортивный инвентарь. В Уфе Эльбрус Нигматуллин провёл всероссийский турнир силачей «Кубок Победы». Десять сильнейших стронгменов со всей России выявляли лучшего по итогам сразу пяти необычных упражнений.

Жим артиллериста. Подготовиться к этому абсолютно новому упражнению, которое разработал сам Эльбрус Нигматуллин, было невозможно. Снаряд весом в 130 килограммов необходимо вытолкнуть с груди над головой на максимальное количество упражнений. Здесь важен развитый плечевой пояс и хороший вестибулярный аппарат атлета. Усложняет упражнение тот факт, что вес распределён нестабильно, что создаёт проблемы при выталкивании.

Сильно раскачивает. Снаряд очень толстый, в руках тоже играет, очень тяжело удержать, особенно когда поднимаешь, тебя назад закидывает, тяжело ловить.

Денис Вагапов, мастер спорта международного класса по пауэрлифтингу (г. Уфа)

Во время турнира очень важно распределить физические и моральные силы на дистанции. Все упражнения задействуют разные группы мышц, а времени отдохнуть почти нет. Весь силовой марафон проходит в течение двух часов.

Фото №1 - В Уфе прошел всероссийский турнир силачей «Кубок Победы»

Буду ли к пятому стоять на ногах? К пятому будет уже, кто вышел, тот почти победил.

Давид Шамей, чемпион мира по стронгмену (г. Белгород)

В первом упражнении атлеты пять раз кантовали шину весом 320 килограммов, после чего тянули на себя тяжелейшие гусеницы на дистанции двадцать пять метров. Следом было упражнение «Фермерская прогулка», где атлетам было необходимо оторвать от земли два снаряда по 136 килограммов каждый и пронести на максимальное расстояние.

Пенальти

Хабиров и Назаров ставят задачу на поддержку таких интересных мероприятий. Посмотрите, сколько пришло зрителей, сколько приехало самых сильных людей в стране.

Руслан Хабибов, министр спорта Республики Башкортостан

Посмотреть турнир вживую пришло несколько тысяч уфимцев. И зрители по достоинству оценили выступления стронгменов.

Мне очень нравится, что мужчины крепкие, с силой духа и воли, молодцы, я в восторге.

Галина Максимова, зритель турнира

После жима артиллериста спортсмены перешли к классической становой тяге. Вот только вес её составил 306 килограммов. Сразу несколько участников показали равные результаты, но сильнейшим здесь стал Давид Шамей. 

Человека четыре, даже пять претендуют на первое место, не могу сказать, в какой форме они находятся. Они от турнира к турниру набирают форму. Последний раз был в Красноярске, тогда победил Скосырский.

Эльбрус Нигматуллин, четырёхкратный победитель турнира «Самый сильный человек России»

Дмитрий Скосырский из Омска показал лучший результат в эстафете, после чего не мог отдышаться ещё двадцать минут. Но самое главное, что атлет сумел распределить силы по дистанции и быть в тройке по итогам каждого упражнения.

Моя главная цель – победить самого себя, доказывать, что я лучший.

Дмитрий Скосырский, сильнейший человек России 2021 (г. Омск)

Финальное упражнение под названием «Крест» Скосырскому не удалось, но запаса очков Дмитрию хватило для первого места в общем зачёте. Уроженец Омска стал сильнейшим человеком России. Всего полбалла проиграл ему Валерий Савин из города Мегион, ну а третьим стал белгородец Давид Шамей.

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