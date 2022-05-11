В ходе спецоперации на Украине погиб 25-летний разведчик из Башкирии Илнур Хуснутдинов

В ходе спецоперации на Украине погиб 25-летний разведчик из Салаватского района Башкирии Илнур Хуснутдинов. Об этом 9 мая рассказал глава администрации района Марс Кашапов.
Илнур Хуснутдинов родился в деревне Мещегарово. В июне 2014 года его призвали в армию, после чего парень остался служить по контракту. Илнур был командиром отделения взвода.
Глава администрации Марс Кашапов выразил соболезнования близким и родным погибшего. Он пообещал, что память о нем останется в истории района и в сердцах его жителей навсегда.
Редакция bash.news приносит соболезнования родным и близким погибшего