В ходе спецоперации на Украине погиб 25-летний разведчик из Башкирии Илнур Хуснутдинов

В ходе спецоперации на Украине погиб 25-летний разведчик из Салаватского района Башкирии Илнур Хуснутдинов. Об этом 9 мая рассказал глава администрации района Марс Кашапов.

Фото №1 - В ходе спецоперации на Украине погиб 25-летний разведчик из Башкирии Илнур Хуснутдинов

Сегодня в большой праздник Дня Победы для меня и нашего района скорбный день, с болью в сердце сообщаю, что при исполнении служебного долга в ходе специальной операции на Украине, проявив мужество и героизм, погиб наш земляк Хуснутдинов Илнур Ралифович.

Марс Кашапов, глава администрации района

Илнур Хуснутдинов родился в деревне Мещегарово. В июне 2014 года его призвали в армию, после чего парень остался служить по контракту. Илнур был командиром отделения взвода.

Глава администрации Марс Кашапов выразил соболезнования близким и родным погибшего. Он пообещал, что память о нем останется в истории района и в сердцах его жителей навсегда.

Редакция bash.news приносит соболезнования родным и близким погибшего

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