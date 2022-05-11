В ходе спецоперации на Украине погиб 25-летний разведчик из Башкирии Илнур Хуснутдинов

Сегодня в большой праздник Дня Победы для меня и нашего района скорбный день, с болью в сердце сообщаю, что при исполнении служебного долга в ходе специальной операции на Украине, проявив мужество и героизм, погиб наш земляк Хуснутдинов Илнур Ралифович.

Марс Кашапов, глава администрации района