В Башкирии просят помочь опознать сгоревшую в ДТП пассажирку

По факту смертельного ДТП в Мишкинском районе Башкирии, в результате которого погибли 5 человек, возбуждено уголовное дело. В настоящее время ведется расследование, сообщили в пресс-службе ГИБДД региона.

Сейчас сотрудники полиции просят очевидцев помочь опознать пассажирку автомобиля Renault Duster. По предварительной версии, она выехала из Краснохолмского с 64-летним водителем. В результате ДТП иномарка загорелась, и водитель с пассажиркой сгорели заживо.

Напомним, жуткая авария произошла вчера, 10 мая - столкнулись автомобили Renault Duster и Skoda Roomster. В результате ДТП также погибли 24-летний водитель "Шкоды" и его пассажиры - 24-летний парень и 16-летняя девушка.