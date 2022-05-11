В Башкирии две 11-летние девочки получили телесные повреждения во время катания на карусели
Накануне в Нефтекамске две девочки получили травмы, катаясь на карусели в парке аттракционов. Об этом рассказали в пресс-службе СУ СКР по РБ.
Инцидент произошел в воскресенье, восьмого мая, в Парке культуры и отдыха Нефтекамска. Две 11-летние девочки получили телесные повреждения во время катания на карусели.
Следственный отдел организовал доследственную проверку. Сейчас следователи устанавливают все детали случившегося.
В настоящее время следователям предстоит установить все обстоятельства произошедшего, опросить руководство и сотрудников парка и аттракциона, оценить степень тяжести причиненного вреда здоровью несовершеннолетним, провести осмотр и при необходимости экспертные исследования в отношении аттракциона. В ходе расследования будет дана правовая оценка действиям лиц, ответственных за соблюдение требований безопасности при оказании услуг.