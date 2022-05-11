Отец двоих детей из Уфы Олег Шурыгин погиб в спецоперации на Украине

В результате спецоперации на Украине погиб еще один уроженец Уфы Олег Шурыгин. Об этом рассказали власти города.

Мужчина получил смертельное ранение еще 30 апреля, однако о его гибели стало известно накануне. У Олега Шурыгина остались жена и двое маленьких детей.

Мужчина служил в звонии старшего прапорщика по контракту в отряде спецназначения Росгвардии по РБ. Подразделение, в котором мужчина проходил службу, дислоцировано в уфимском микрорайоне Затон и носит имя генерала Минигали Шаймуратова.