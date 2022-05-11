В Уфе 10-летний ребенок отравился угарным газом во время купания в ванной

Сегодня ночью, 11 мая, в башкирской столице ребенок отравился угарным газом во время купания в ванной. Об этом сообщает издание "Башинформ".
Инцидент произошел в жилом доме на улице Первомайской. На место происшествия незамедлительно выдвинулись экстренные службы. 10-летнего мальчика доставили в больницу. После оказания медицинской помощи его отпустили.
По предварительным данным, причиной ЧП послужило нарушение правил эксплуатации бытовых газовых приборов. Сотрудники газовой службы отключили газоснабжение в пяти квартирах дома.