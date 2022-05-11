В Уфе в лобовом ДТП погиб молодой водитель

Сегодня ночью, 11 мая, в Уфе произошло смертельное ДТП - столкнулись встречные автомобили Hyundai Accent и Volkswagen Tiguan. Детали случившегося сообщает ИА "Башинформ".

Авария произошла на улице Бакалинской. 25-летний водитель автомобиля Hyundai Accent выехал на встречную полосу, где столкнулся с движущимся Volkswagen Tiguan.

Виновник аварии скончался на месте ДТП. Второй водитель и его 18-летняя пассажирка получили различные травмы и были доставлены в больницу.