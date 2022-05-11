В Башкирии локализовали крупный пожар в заповеднике

МЧС по Башкирии продолжает информировать о ситуации с лесными пожарами в республике.

Стало известно, что на территории Южно-Уральского государственного природного заповедника удалось локализовать крупное возгорание. Напомним, лес полыхал в 6 км от населенного пункта Айгир.

Горение леса происходило на берегу реки Малый Инзер на склоне горе Малый Ямантау. Ликвидация возгорания усложнилась труднодоступностью местности. Сегодня, 11 мая, в 08:40 пожар на площади 15 га удалось локализовать.