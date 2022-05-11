В Нацмузее Башкирии открылась выставка, посвященная 100-летию Мусы Гареева

Мы в первый раз его показали в Верхнеяркеево, в самом Илишевском районе, потому что отсюда родом Муса Гареев. На данный момент мы приступили к мультфильму о Мусе Гарееве для детей, чтобы дети знали, кто такой Муса Гареев, чтобы уже с детства воспитывались и знали, что есть чем гордиться и кем гордиться. Поэтому сначала анимация, а потом художественный фильм.

Юнир Аминев, директор киностудии «Башкортостан»