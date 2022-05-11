В Нацмузее Башкирии открылась выставка, посвященная 100-летию Мусы Гареева

Национальный музей Башкортостана стал еще одной площадкой  празднования Дня Победы. Сегодня здесь открылась передвижная выставка, посвященная 100-летию легендарного летчика, дважды Героя Советского Союза, майора Мусы Гареева. Экспозиция рассказывает о важных вехах жизненного пути. Здесь же работает и постоянная выставка, которая включает уникальные личные вещи.

Послужной список единственного в республике дважды Героя Советского Союза Мусы Гареева, редкие личные фотографии и документы, по которым можно отследить весь непростой жизненный путь. Эти и другие исторические архивы доступны для ознакомления посетителями Национального музея Башкортостана, где в День Победы представили новую экспозицию в рамках празднования 100-летия Мусы Гареева.

Мы сейчас немного экспериментируем с экспозиционными стендами. У нас на новой установке показана вся биография Мусы Гареева: начиная от его первых фотографий, которые появились в нашем фонде, фондах архива, вплоть до окончания его жизни и памяти, которая посвящена ему.   

Антон Фокин, старший научный сотрудник Национального музея Республики Башкортостан

  Это лишь часть большой юбилейной программы. В Башкортостане в 2022-м отмечают 100-летие Мусы Гареева. В Илишевском районе весной представили «Семейный альбом Гареевых». Это фотовыставка, где летчик-штурмовик предстает в разных образах: отважного летчика, заботливого семьянина, верного друга и даже заядлого пчеловода.

Увидев, я очень сильно разволновался, был сильно потрясен, насколько здесь, в Илишевском районе, в этой части республики, берегут и приумножают наследие не только конкретно папы, но и всех фронтовиков и участников войны. И делается это независимо от того, что происходит во внешней периферии, что у нас тут внутри страны делается.

Евгений Гареев, сын Мусы Гареева

Муса Гареев во время Великой Отечественной совершил 250 боевых вылетов. Про него говорили, что он мог ориентироваться в воздухе при любой ситуации. Он участвовал в Сталинградской битве, воевал на Донбассе, освобождал Крым и Белоруссию. В Башкортостане также состоялась премьера нового документального фильма киностудии Башкортостан «На крыльях мечты». 

Фото №1 - В Нацмузее Башкирии открылась выставка, посвященная 100-летию Мусы Гареева
Пенальти

Мы в первый раз его показали в Верхнеяркеево, в самом Илишевском районе, потому что отсюда родом Муса Гареев. На данный момент мы приступили к мультфильму о Мусе Гарееве для детей, чтобы дети знали, кто такой Муса Гареев, чтобы уже с детства воспитывались и знали, что есть чем гордиться и кем гордиться. Поэтому сначала анимация, а потом художественный фильм. 

Юнир Аминев, директор киностудии «Башкортостан»

Накануне Дня Победы к 100-летнему юбилею Мусы Гареева в Национальном молодежном театре имени Мустая Карима состоялась премьера спектакля «Звезда героя». При полном аншлаге. Спектакль поставили по пьесе Фарита Ахмадиева в соавторстве с народной артисткой Башкортостана Ольгой Мусиной – она выступила также режиссером-постановщиком. В основу сюжета пьесы легли воспоминания самого прославленного штурмовика. Непобежденного, влюбленного в небо, целеустремленного и жизнелюбивого.

Война уходит от нас по времени все дальше, живых свидетелей мало. И мы можем восстанавливать события по литературе, по фильмам тех, кто знал войну. Самое сложное было – сделать спектакль правдивым, потому что со временем все приукрашивается.

Ольга Мусина, режиссер-постановщик спектакля «Звезда героя»

Основные торжества в честь 100-летия легендарного летчика еще впереди. 8 июля они состоятся на его малой родине, в Илишевском районе, а уже 9 июля – в Уфе. История мужественного и храброго Мусы Гареева до сих пор связывает поколения.

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