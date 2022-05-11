В Нацмузее Башкирии открылась выставка, посвященная 100-летию Мусы Гареева

Национальный музей Башкортостана стал еще одной площадкой празднования Дня Победы. Сегодня здесь открылась передвижная выставка, посвященная 100-летию легендарного летчика, дважды Героя Советского Союза, майора Мусы Гареева. Экспозиция рассказывает о важных вехах жизненного пути. Здесь же работает и постоянная выставка, которая включает уникальные личные вещи.
Послужной список единственного в республике дважды Героя Советского Союза Мусы Гареева, редкие личные фотографии и документы, по которым можно отследить весь непростой жизненный путь. Эти и другие исторические архивы доступны для ознакомления посетителями Национального музея Башкортостана, где в День Победы представили новую экспозицию в рамках празднования 100-летия Мусы Гареева.
Это лишь часть большой юбилейной программы. В Башкортостане в 2022-м отмечают 100-летие Мусы Гареева. В Илишевском районе весной представили «Семейный альбом Гареевых». Это фотовыставка, где летчик-штурмовик предстает в разных образах: отважного летчика, заботливого семьянина, верного друга и даже заядлого пчеловода.
Муса Гареев во время Великой Отечественной совершил 250 боевых вылетов. Про него говорили, что он мог ориентироваться в воздухе при любой ситуации. Он участвовал в Сталинградской битве, воевал на Донбассе, освобождал Крым и Белоруссию. В Башкортостане также состоялась премьера нового документального фильма киностудии Башкортостан «На крыльях мечты».
Накануне Дня Победы к 100-летнему юбилею Мусы Гареева в Национальном молодежном театре имени Мустая Карима состоялась премьера спектакля «Звезда героя». При полном аншлаге. Спектакль поставили по пьесе Фарита Ахмадиева в соавторстве с народной артисткой Башкортостана Ольгой Мусиной – она выступила также режиссером-постановщиком. В основу сюжета пьесы легли воспоминания самого прославленного штурмовика. Непобежденного, влюбленного в небо, целеустремленного и жизнелюбивого.
Основные торжества в честь 100-летия легендарного летчика еще впереди. 8 июля они состоятся на его малой родине, в Илишевском районе, а уже 9 июля – в Уфе. История мужественного и храброго Мусы Гареева до сих пор связывает поколения.