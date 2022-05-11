Власти Башкирии намерены установить флагштоки во всех школах республики

Напомним, с соответствующей инициативой выступил президент Владимир Путин. Сегодня после затяжных выходных в регионе прошли торжественные линейки. Так, в Ленинском районе Уфы, в 39-й гимназии, на мероприятии присутствовали руководители районной и республиканской администраций. На построении были ученики девятых классов. Поднимать флаги доверили отличникам учебы. Все это происходило под гимны России и Башкортостана.