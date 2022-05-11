Власти Башкирии намерены установить флагштоки во всех школах республики

В общеобразовательных учреждениях возрождается традиция поднятия учениками флагов.

Напомним, с соответствующей инициативой выступил президент Владимир Путин. Сегодня после затяжных выходных в регионе прошли торжественные линейки. Так, в Ленинском районе Уфы, в 39-й гимназии, на мероприятии присутствовали руководители районной и республиканской администраций. На построении были ученики девятых классов. Поднимать флаги доверили отличникам учебы. Все это происходило под гимны России и Башкортостана.

Дети разучивали гимны. Действительно, патриотическое воспитание важно, особенно сейчас. Здорово, что была такая инициатива.

Айгуль Ганиева, директор гимназии №39 г. Уфы

Новое поколение должно знать символы нашей государственности, какой флаг у нашего государства. Сейчас мы проходим пробный этап, уже с 1 сентября во всех школах эта традиция будет внедрена.

Урал Кильсенбаев, первый заместитель руководителя администрации Главы Республики Башкортостан
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