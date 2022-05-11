Российское предприятие «Кроношпан» решает вопросы импортозамещения

В современной ситуации масштабирование внутреннего производства становится необходимой точкой роста для экономического развития страны. Наличие крупного производителя на территории государства решает сразу несколько вопросов: возможность импортозамещения, создание большого количества рабочих мест, улучшение качества жизни регионов, обеспечение населения качественной продукцией по доступной цене.

Именно таким российским предприятием, зарегистрированным и ведущим свою деятельность на территории нашей страны уже около четверти века, является крупнейший производитель высококачественных древесных плит — компания «Кроношпан». За это время организации удалось зарекомендовать себя в качестве надёжного производителя, которое не только модернизирует рабочие процессы и увеличивает объёмы производства за счёт внедрения новых технологий, но и реализует общественно-значимые проекты, оставаясь при этом вне политики.

ООО «Кроношпан» — это пример социально-ответственного производителя, обеспечивающего соотечественников высококлассными материалами по доступным ценам и создающего комфортные условия труда.

В то время, когда другие компании пересматривают свой формат работы, предприятие «Кроношпан» остаётся в Российской Федерации и продолжает производить и реализовывать товары в прежнем режиме. Компания никогда не поддерживала деятельность политических партий, организаций и фондов и по-прежнему сохраняет нейтралитет в этом вопросе.

ООО «Кроношпан» является градообразующим предприятием, имеющим филиалы в Людиново, Чаадаевке, Егорьевске, Уфе, Электрогорске и на станции Игоревская. Именно здесь помимо основной деятельности предприятие реализует социальные проекты, направленные на улучшение благоустройства, уровня жизни и социальной инфраструктуры в регионах присутствия.