На страницы глав районов и городов Башкирии подписано более 1 млн человек

У глав всех 63 муниципалитетов республики и 7 районов Уфы – 1 080 846 подписчиков в соцсетях, у 33 министров и руководителей ведомств региона – 75 196 подписчиков. Основной упор в работе органов власти разных уровней в России сейчас делается на «ВКонтакте» и Telegram. Эти соцсети рекомендуют для работы в обязательном порядке и именно они получают «освободившийся» трафик из заблокированных сетей. Практически все следуют этим рекомендациям: более 70 губернаторов открыли страницы в этих соцсетях. «Одноклассники» - третья соцсеть — рекомендована в факультативном порядке. Об этом рассказал в интервью информационному агентству URA.RU первый замгендиректора АНО «Диалог Регионы» Кирилл Истомин.