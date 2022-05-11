На страницы глав районов и городов Башкирии подписано более 1 млн человек

В Центре управления Республикой Башкортостан рассказали, сколько подписчиков в социальных сетях глав районов и городов региона. Так, на Главу Башкирии в «Одноклассниках», «Вконтакте» и телеграмм-канале подписаны 287 195 человек.
У глав всех 63 муниципалитетов республики и 7 районов Уфы – 1 080 846 подписчиков в соцсетях, у 33 министров и руководителей ведомств региона – 75 196 подписчиков. Основной упор в работе органов власти разных уровней в России сейчас делается на «ВКонтакте» и Telegram. Эти соцсети рекомендуют для работы в обязательном порядке и именно они получают «освободившийся» трафик из заблокированных сетей. Практически все следуют этим рекомендациям: более 70 губернаторов открыли страницы в этих соцсетях. «Одноклассники» - третья соцсеть — рекомендована в факультативном порядке. Об этом рассказал в интервью информационному агентству URA.RU первый замгендиректора АНО «Диалог Регионы» Кирилл Истомин.
По словам Кирилла Истомина, блокировка Facebook* (*запрещён в РФ) ни на что особенно не повлияла, поскольку в этой соцсети изначально была политизированная аудитория – не более 5% от общего объёма.
Блокировка Instagram* (*запрещён в РФ) привела к несущественной ежедневной потере аудитории в марте – 12%. Однако конкретные видео и посты продолжают терять от 40% до 60% охватов от региона к региону.
На конец апреля в Instagram* (*запрещён в РФ) произошло уменьшение контента на 31% и снижение активности пользователей на 56%. Активные авторы уходят с площадки, значит, с ними может уйти их аудитория.
На этом фоне прирост соцсети «ВКонтакте» - более 4 млн ежедневной аудитории. Доля активных авторов увеличилась на 22%. Рост Telegram идёт так же быстро - в марте добавились 40 млн подписчиков. Общероссийскую аудиторию Telegram сложно оценивать, но она уже вторая после Ирана, причём это неполитизированная аудитория. Люди читают новости, смотрят видео, комментируют, дают реакцию на затронувшие посты.
Рост наблюдается и по «Одноклассникам» – оживают старые, давно замороженные аккаунты. Число восстановленных старых аккаунтов выросло на треть, темп новых регистраций — в полтора раза.
Первый замгендиректора АНО «Диалог Регионы» подчеркивает, что общение с жителями – важный фактор доверия к власти. Коммуникации должны быть человекоориентированными, и органы власти должны общаться с людьми на той площадке, где удобнее жителям. Причём в социальных сетях помимо стандартного функционала должны появиться дополнительные функции, например голосование, чтобы для решения своих проблем людям не нужно было совершать лишние действия.
Фото: URA.RU