ГК «Акбузат» встретился с «Донскими казаками» из Таганрога

Гандбольный «Акбузат» продолжает свою борьбу в плей-офф Суперлиги. Уфимский клуб в первом матче за 5-8 места встречался с «Донскими казаками» из Таганрога.

В первом тайме гости сумели создать задел в пять очков. Наставник уфимцев Александр Горбатиков дал сыграть в этой встрече нескольким игрокам из молодёжной команды «Акбузата», что в итоге отразилось на счёте.

Доволен остался тем, что мы вышли на площадку. Команда находится в разобранном состоянии. Честно могу сказать, особо к плей-офф не готовились, по всяким причинам, финансовым еще каким-то. Сыграли как можем. Александр Горбатиков, главный тренер ГК «Акбузат»

Ребята в силу физподготовки выложились как могли, тренер дал поиграть нам молодым в связи с ситуацией в клубе. Да, подустали. Андрей Веденин, вратарь ГК «Акбузат»

Несмотря на проблемы с составом, «Акбузат» смотрелся достойно и на равных провёл второй тайм встречи. «Донские казаки» победили со счётом 36:28, с хорошим преимуществом будут готовиться к ответной игре. Она пройдёт в Ростове-на-Дону 14 мая.