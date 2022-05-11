ГК «Акбузат» встретился с «Донскими казаками» из Таганрога

Гандбольный «Акбузат» продолжает свою борьбу в
плей-офф Суперлиги. Уфимский клуб в первом матче за 5-8 места встречался с
«Донскими казаками» из Таганрога.
В первом тайме гости сумели создать задел в пять очков.
Наставник уфимцев Александр Горбатиков дал сыграть в этой встрече нескольким
игрокам из молодёжной команды «Акбузата», что в итоге отразилось на счёте.
Доволен
остался тем, что мы вышли на площадку. Команда находится в разобранном
состоянии. Честно могу сказать, особо к плей-офф не готовились, по всяким
причинам, финансовым еще каким-то. Сыграли как можем.Александр Горбатиков, главный тренер ГК «Акбузат»
Ребята
в силу физподготовки выложились как могли, тренер дал поиграть нам молодым в
связи с ситуацией в клубе. Да, подустали.Андрей Веденин, вратарь ГК «Акбузат»
Несмотря на проблемы с составом, «Акбузат» смотрелся
достойно и на равных провёл второй тайм встречи. «Донские казаки» победили со
счётом 36:28, с хорошим преимуществом будут готовиться к ответной игре. Она
пройдёт в Ростове-на-Дону 14 мая.
Игра
получилась процентов на 70, в первом тайме хорошо справлялись в защите, во втором
тайме началась игра по счету, уже моменты некоторые разбазаривали, в защите не
дорабатывали.Глеб Чернов, линейный ГК «Донские казаки»