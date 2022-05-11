В Башкирии футбольный сезон открыл матч «Старт» – «Спартак-Дубль»

Республиканский футбольный сезон открыт. Накануне в матче за Суперкубок сразились две сильнейшие команды прошлого года – «Старт» из Жуково и туймазинский «Спартак-Дубль». Первая встреча нового сезона прошла на главном стадионе Уфы. «Спартак» выставил на этот матч состав, серьёзно усиленный рядом футболистов, которые играют за туймазинцев в чемпионате ФНЛ-2. Однако первый тайм завершился вничью – 0:0.
Во втором тайме, воспользовавшись ошибкой в обороне соперника, «Старт» вышел вперёд. Мяч Вячеслава Ткачёва многим показался спорным, однако арбитр уверенно указал на центр. В концовке встречи «Спартак-Дубль» мог перевести игру в серию пенальти, но забить гостям так и не удалось. «Старт» – обладатель Суперкубка республики, команда Дмитрия Макарова завоевала уже третий трофей за последние полгода.