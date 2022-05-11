В Башкирии футбольный сезон открыл матч «Старт» – «Спартак-Дубль»

Республиканский футбольный сезон открыт. Накануне в матче за Суперкубок сразились две сильнейшие команды прошлого года – «Старт» из Жуково и туймазинский «Спартак-Дубль». Первая встреча нового сезона прошла на главном стадионе Уфы. «Спартак» выставил на этот матч состав, серьёзно усиленный рядом футболистов, которые играют за туймазинцев в чемпионате ФНЛ-2. Однако первый тайм завершился вничью – 0:0.

Отличная игра, отличный соперник по качеству, подбора исполнителей, с опытом игры в ФНЛ-2. Интересно было с ними сыграть, хороший для нас опыт.

Дмитрий Макаров, главный тренер ФК «Старт» /Жуково/

Во втором тайме, воспользовавшись ошибкой в обороне соперника, «Старт» вышел вперёд. Мяч Вячеслава Ткачёва многим показался спорным, однако арбитр уверенно указал на центр. В концовке встречи «Спартак-Дубль» мог перевести игру в серию пенальти, но забить гостям так и не удалось. «Старт» – обладатель Суперкубка республики, команда Дмитрия Макарова завоевала уже третий трофей за последние полгода.

Сопернику хочется сказать спасибо, две сильные команды, такой сумбур в первом тайме, да и во втором тайме, игра шла до гола, мы забили и победили.

Даниэль Гумеров, защитник ФК «Старт» /Жуково/

Равный матч, и у тех моменты, и у нас. До гола была игра, до ошибки. Не знаю, был там гол и не был, судья засчитал.

Егор Поздняков, полузащитник ФК «Спартак-Дубль» /Туймазы/
Пенальти
БАШКОРТТАР-БСТ