В Башкирии футбольный сезон открыл матч «Старт» – «Спартак-Дубль»

Республиканский футбольный сезон открыт. Накануне в матче за Суперкубок сразились две сильнейшие команды прошлого года – «Старт» из Жуково и туймазинский «Спартак-Дубль». Первая встреча нового сезона прошла на главном стадионе Уфы. «Спартак» выставил на этот матч состав, серьёзно усиленный рядом футболистов, которые играют за туймазинцев в чемпионате ФНЛ-2. Однако первый тайм завершился вничью – 0:0.