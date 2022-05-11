В Уфе завершился турнир памяти героя Великой Отечественной войны Даяна Мурзина

Инициатором его создания выступил хоккейный клуб «Уфа», совместно с физкультурно-спортивным обществом «Динамо». Участие в соревнованиях приняли хоккеисты 2014 года рождения из Уфы, Стерлитамака, Салавата и гости из Нижнекамска. Игры проходили на льду «Уфа-Арены».
Главная цель турнира – почтить память легендарного разведчика. За первое место развернулась упорная борьба. В итоге верхнюю строчку заняли представители школы «Салават Юлаев», на второй позиции нижнекамский «Нефтехимик», замкнул тройку призеров хоккейный клуб «Уфа». Немного не хватило до пьедестала команде школы имени Марата Азаматова.