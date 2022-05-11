В Уфе завершился турнир памяти героя Великой Отечественной войны Даяна Мурзина

Инициатором его создания выступил хоккейный клуб «Уфа», совместно с физкультурно-спортивным обществом «Динамо». Участие в соревнованиях приняли хоккеисты 2014 года рождения из Уфы, Стерлитамака, Салавата и гости из Нижнекамска. Игры проходили на льду «Уфа-Арены».

Главная цель турнира – почтить память легендарного разведчика. За первое место развернулась упорная борьба. В итоге верхнюю строчку заняли представители школы «Салават Юлаев», на второй позиции нижнекамский «Нефтехимик», замкнул тройку призеров хоккейный клуб «Уфа». Немного не хватило до пьедестала команде школы имени Марата Азаматова. 

Хотелось бы сказать, что этот турнир был посвящен памяти Даяна Баяновича Мурзина, который прошел очень большой путь во время Великой Отечественной войны.

Антон Матренин, президент ХК «Уфа»

Младшие еще не играют, а старшие уже завершили сезон. У ребят не так много игр было. Окончание сезона было очень здорово подвести таким замечательным турниром.

Дмитрий Цыбин, директор ХК «Уфа»
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