В Башкирии прошел баскетбольный турнир среди подростков

Первенство Башкортостана среди ребят 2006 года рождения. Собрался представительный состав участников, это команды из Кумертау, Учалов, Баймака, Благовещенска, Белорецка, Калтасинского района.
Уфа выставила сразу несколько составов. В том числе и более молодые коллективы, чтобы баскетболисты могли набраться опыта. Поэтому предсказуемо у девушек на первом и втором местах разные составы второй спортшколы. На третьей строке – коллектив из Мелеуза.
У юношей победа также осталась за уфимцами, дополнили призовой подиум ребята из Баймака и Сибая.