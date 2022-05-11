В Башкирии прошел баскетбольный турнир среди подростков

Уфа выставила сразу несколько составов. В том числе и более молодые коллективы, чтобы баскетболисты могли набраться опыта. Поэтому предсказуемо у девушек на первом и втором местах разные составы второй спортшколы. На третьей строке – коллектив из Мелеуза.