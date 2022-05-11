В Башкирии прошел чемпионат по сверхлегкой авиации

В Абзелиловском районе прошел чемпионат Башкортостана по сверхлегкой авиации в дисциплине дельтаплан – парящий полет. На турнир приехали 32 пилота, но в состязаниях смогли принять участие по разным причинам только 27 из Уфы, Стерлитамака, Чишминского района, Томска, Челябинска, Магнитогорска, Екатеринбурга, города Заречный.

В программе три вида стартов: традиционный старт с вершины горы, взлет с использованием стартовой лебедки, с размоткой троса на 1 км и взлет с помощью аэробуксировки. К счастью, дельтадром Аскарово позволяет выбирать старты под разное направление ветра и это одно из достоинств площадки.