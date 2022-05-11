Игроки уфимского «Батыра» выиграли турнир в Нижнекамске

Футболисты уфимского «Батыра» выиграли турнира в Нижнекамске. В соревнованиях приняли участие ребята 2013 года рождения из Татарстана, Оренбургской области, Удмуртии.

Уфимцы под руководством Макича Микаеляна выставили на турнир сразу два состава. В золотой лиге команда «Батыр» заняла первое место. Второй состав уже в состязаниях серебряной лиги занял третью строку. Некоторых игроков из уфимского коллектива отметили отдельными призами в своих амплуа.