Игроки уфимского «Батыра» выиграли турнир в Нижнекамске

Футболисты уфимского «Батыра» выиграли турнира в Нижнекамске. В соревнованиях приняли участие ребята 2013 года рождения из Татарстана, Оренбургской области, Удмуртии.
Уфимцы под руководством Макича Микаеляна выставили на турнир сразу два состава. В золотой лиге команда «Батыр» заняла первое место. Второй состав уже в состязаниях серебряной лиги занял третью строку. Некоторых игроков из уфимского коллектива отметили отдельными призами в своих амплуа.
Представители «Батыра» блестяще выступили на двух домашних турнирах. Победили на соревнованиях под названием «Край Курая» и на турнире «Золото Сарматов».