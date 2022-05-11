Из федерального бюджета выделят 55 млн рублей на развитие детского туризма в Башкирии

Из федерального бюджета на развитие детского туризма в Башкирии направят 55 миллионов рублей. Еще 22 миллиона рублей выделят из бюджета республики.
По информации пресс-службы Правительства Башкортостана, выделенные средства пойдут в поддержку туристических операторов, которые организуют для детей отдых. Одновременно с этим планируется развивать внутренний туризм.
Планируется сформировать реестр туроператоров, которые будут предоставлять услуги по организации детского туризма. Туристические поездки предполагается организовать для учащихся 5-9 классов. В общей сложности, количество детей составит свыше 11 тысяч человек.