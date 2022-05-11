Из федерального бюджета выделят 55 млн рублей на развитие детского туризма в Башкирии

Из федерального бюджета на развитие детского туризма в Башкирии направят 55 миллионов рублей. Еще 22 миллиона рублей выделят из бюджета республики.

По информации пресс-службы Правительства Башкортостана, выделенные средства пойдут в поддержку туристических операторов, которые организуют для детей отдых. Одновременно с этим планируется развивать внутренний туризм.